Кличко просить приєднати Коцюбинське до столиці

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до міністра розвитку громад та голови комітету Верховної Ради з питань регіонального розвитку з проханням приєднати селище Коцюбинське до Києва.

Джерело: "Громада Приірпіння", звернення Кличка

Деталі: Кличко надіслав 30 січня два звернення. У своїх листах він пише про необхідність приєднати селище до Києва, бо коцюбинчани під час громадських слухань ще у 2018 році підтримали приєднання до столиці: "Це важливе рішення, яке підтримала і громада селища, і Київська міска рада, на превеликий жаль досі не узгоджене Верховною Радою України".

Міський голова наголошує, що інфраструктура селища тісно пов’язана з інфраструктурою столиці, зокрема системи опалення та водопостачання.

Крім того, через те, що Коцюбинське залишається в області, мешканці селища не можуть домогтися подовження гілок комунального транспорту, адже маршрутки їздять менше 10 км до метро.

Після приєднання мешканці Коцюбинського зможуть мати картку киянина, яка дає пільги. Також зазначається, що у перспективі через забудови кількість населення селища може зрости до 30 тисяч осіб.

Тож школа, ліцей та два садки в не забезпечують населення анклаву, яке зростає через забудову промзони.

До того ж швидка допомога везе коцюбинчан через Київ до Ірпеня чи Бучі.

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