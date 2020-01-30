Кличко просит присоединить Коцюбинское к столице

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к министру развития общин и председателя комитета Верховной Рады по вопросам регионального развития с просьбой присоединить поселок Коцюбинское к Киеву.

Источник: "Громада Приірпіння", обращение Кличко

Детали: Кличко послал 30 января два обращения. В своих письмах он пишет о необходимости присоединить поселок к Киеву, потому коцюбинчане во время общественных слушаний еще в 2018 году поддержали присоединение к столице: "Это важное решение, которое поддержало и общество поселка, и Киевский городской совет, но, к сожалению, до сих пор не согласовала Верховная Рада Украины".

Мэр отмечает, что инфраструктура поселка тесно связана с инфраструктурой столицы, в частности системы отопления и водоснабжения.

Кроме того, из-за того, что Коцюбинское остается в области, жители поселка не могут добиться удлинения ветвей коммунального транспорта, ведь маршрутки ездят меньше 10 км к метро.

После присоединения жители Коцюбинского смогут иметь карточку киевлянина, которая дает льготы. Также отмечается, что в перспективе население поселка может вырасти до 30 тысяч человек.

Поэтому школа, лицей и два садика не обеспечивают население анклава, которое растет из-за застройки промзоны.

К тому же скорая помощь везет коцюбинчан через Киев в Ирпень или Бучу.

Напомним: