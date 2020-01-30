Президенту й 4 посадовцям Академії аграрних наук оголосили підозру

Детективи Національного бюро повідомили президенту Національної академії аграрних наук України та ще чотирьом вищим посадовцям академії про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель НААН.

Джерело: сайт НАБУ

Список підозрюваних (бюро називає лише посади, без імен):

- президент НААН (на час вчинення злочину – віце-президент) – Ярослав Гадзало;

- директор Інституту садівництва НААН (на час вчинення злочину – перший віце-президент НААН) – Ігор Гриник;

- перший проректор Національного університету біоресурсів і природокористування України (на час вчинення злочину – віце-президент НААН) – Ігор Ібатуллін;

- віце-президент, головний вчений секретар НААН (на час вчинення злочину – академік-секретар відділення НААН) – очевидно, Анатолій Заришняк;

- директор Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства" ім. В.Є. Таїрова НААН – В'ячеслав Власов.

Гадзало, Гриник, Ібатуллін, Заришняк, Власов Колаж УП

Деталі: Підозри за підписом генпрокурора детективи НАБУ вручили їм 24-29 січня 2020 року.

Дії названих осіб кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Загальна кількість осіб, притягнутих до відповідальності за розкрадання особливо цінних земель НААН, сягнула 14-ти. Стосовно 9-ти з них розслідування закінчено, справу скеровано до Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

За даними слідства, впродовж 2013-2014 років посадовці НААН ініціювали ухвалення низки рішень, внаслідок яких понад 15 га державних земель незаконно перейшли у приватну власність. Йдеться про 138 ділянок у передмісті Києва (село Гатне), які мали статус особливо цінної землі й повинні були використовуватися виключно з дослідницькою метою.

У корупційній схемі роль п’яти осіб, яким повідомлено про підозру, полягала у тому, що вони як члени президії НААН проголосували за виділення земельних ділянок із числа особливо цінних земель, а згодом оформили окремі ділянки на себе, близьких родичів та пов’язаних осіб.

Зазначені факти є одним із епізодів кримінального провадження щодо розкрадання земель НААН.

Розслідування першого епізоду тривало з квітня 2017 по грудень 2019 року.

Справа стосовно дев’яти обвинувачених уже перебуває на розгляді ВАКС.

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