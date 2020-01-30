Президенту й 4 посадовцям Академії аграрних наук оголосили підозру

Детективи Національного бюро повідомили президенту Національної академії аграрних наук України та ще чотирьом вищим посадовцям академії про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель НААН.

Джерело: сайт НАБУ

Список підозрюваних:

- президент НААН (на час вчинення злочину – віце-президент);

- директор Інституту садівництва НААН (на час вчинення злочину – перший віце-президент НААН);

- перший проректор Національного університету біоресурсів і природокористування України (на час вчинення злочину – віце-президент НААН);

- віце-президент – головний вчений секретар НААН (на час вчинення злочину — академік-секретар відділення НААН);

- директор Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства" ім. В.Є. Таїрова НААН.

Деталі: Підозри за підписом генпрокурора детективи НАБУ вручили їм 24-29 січня 2020 року.

Дії названих осіб кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

Загальна кількість осіб, притягнутих до відповідальності за розкрадання особливо цінних земель НААН, сягнула 14. Стосовно 9-ти з них розслідування закінчено, справу скеровано до Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

За даними слідства, впродовж 2013-2014 років посадовці НААН ініціювали ухвалення низки рішень, внаслідок яких понад 15 га державних земель незаконно перейшли у приватну власність. Йдеться про 138 ділянок у передмісті Києва (село Гатне), які мали статус особливо цінної землі й повинні були використовуватися виключно з дослідницькою метою.

У корупційній схемі роль п’яти осіб, яким повідомлено про підозру, полягала у тому, що вони як члени президії НААН проголосували за виділення земельних ділянок з числа особливо цінних земель, а згодом оформили окремі ділянки на себе, близьких родичів та пов’язаних осіб.

Зазначені факти є одним із епізодів кримінального провадження щодо розкрадання земель НААН.

Розслідування першого епізоду тривало з квітня 2017 по грудень 2019 року.

Справа стосовно дев’яти обвинувачених уже перебуває на розгляді ВАКС.

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