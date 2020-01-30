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Президенту и 4 чиновникам Академии аграрных наук объявили подозрение

Четверг, 30 января 2020, 13:44
Президенту и 4 чиновникам Академии аграрных наук объявили подозрение

Детективы Национального бюро сообщили президенту Национальной академии аграрных наук Украины и еще четырем высшим должностным лицам академии о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель НААН.

Источник: сайт НАБУ

Список подозреваемых (бюро называет только должности, без имен):

- президент НААН (на время совершения преступления – вице-президент) – Ярослав Гадзало;

- директор Института садоводства НААН (на время совершения преступления – первый вице-президент НААН) – Игорь Гриник;

- первый проректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (во время совершения преступления – вице-президент НААН) – Игорь Ибатуллин;

- вице-президент, главный ученый секретарь НААН (на время совершения преступления – академик-секретарь отделения НААН) – очевидно, Анатолий Заришняк;

- директор Национального научного центра "Институт виноградарства и виноделия" им. В.Е. Таирова НААН – Вячеслав Власов.

 
Гадзало, Гриник, Ибатуллин, Заришняк, Власов
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Детали: Подозрения за подписью генпрокурора детективы НАБУ вручили им 24-29 января 2020 года.

Действия названных лиц квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 УК Украины.

Общее количество лиц, привлеченных к ответственности за хищение особо ценных земель НААН, достигло 14-ти. В отношении 9-ти из них расследование закончено, дело направлено в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

 

По данным следствия, в течение 2013-2014 годов должностные лица НААН инициировали принятие ряда решений, в результате которых более 15 га государственных земель незаконно перешли в частную собственность. Речь идет о 138 участках в пригороде Киева (село Гатное), которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.

 

В коррупционной схеме роль пяти человек, которым сообщено о подозрении, заключалась в том, что они как члены президиума НААН проголосовали за выделение земельных участков из числа особо ценных земель, а впоследствии оформили отдельные участки на себя, близких родственников и связанных лиц.

Указанные факты являются одним из эпизодов уголовного производства в отношении хищения земель НААН.

Расследование первого эпизода длилось с апреля 2017 года по декабрь 2019 года.

Дело в отношении девяти обвиняемых уже находится на рассмотрении ВАКС.

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Предыстория:

  • 18 марта 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила 7 служащим Нацакадемии аграрных наук и областного управления Госземагентства о подозрении в завладении 13 га особо ценных земель в Киевской области.
  • 19 марта прошлого года САП объявила о подозрении еще 2 лицам, причастным к хищению особо ценных земель Нацакадемии аграрных наук под Киевом.

Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: НАБУземляКиевская областьнаука
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