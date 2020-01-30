Проросійські білборди у Києві: поліція затримала трьох людей

Поліція затримала трьох осіб за розклеювання проросійських білбордів у столиці.

Джерело: співрозмовник УП у правоохоронних органах, Нацполіція

Пряма мова: "За білборди затримали трьох осіб".

Деталі: У Нацполіції підтвердили цю інформацію. Чоловіків доставили до райуправління. Наразі вони надають свідчення.

За кожним фактом розміщення білбордів розпочато кримінальні провадження за ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України.

Що було раніше: Вночі 30 січня на вулицях Києва незаконно розмістили 9 плакатів із провокативним змістом: "Росія – наш головний стратегічний партнер". Комунальники їх демонтували.