Пророссийские билборды в Киеве: полиция задержала трех человек

Полиция задержала трех человек за расклеивание пророссийских билбордов в столице.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь: "За билборды задержали трех человек".

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Что было раньше: Ночью 30 января на улицах Киева незаконно разместили 9 плакатов с провокационным содержанием: "Россия – наш главный стратегический партнер". Коммунальщики их демонтировали.