Пророссийские билборды в Киеве: полиция задержала трех человек
Четверг, 30 января 2020, 14:01
Полиция задержала трех человек за расклеивание пророссийских билбордов в столице.
Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, Нацполиция
Прямая речь: "За билборды задержали трех человек".
Детали: В Нацполиции подтвердили эту информацию. Мужчин доставили в райуправление. Сейчас они дают показания.
По каждому факту размещения билбордов возбудили уголовные производства по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.
Что было раньше: Ночью 30 января на улицах Киева незаконно разместили 9 плакатов с провокационным содержанием: "Россия – наш главный стратегический партнер". Коммунальщики их демонтировали.
Ирина Балачук, УП