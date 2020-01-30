Пророссийские билборды в Киеве: полиция задержала трех человек

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Четверг, 30 января 2020, 15:01

Полиция задержала трех человек за расклеивание пророссийских билбордов в столице.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь: "За билборды задержали трех человек".

Дополняется ...

Что было раньше: Ночью 30 января на улицах Киева незаконно разместили 9 плакатов с провокационным содержанием: "Россия – наш главный стратегический партнер". Коммунальщики их демонтировали. 

Ирина Балачук, УП
Темы: полиция Киев реклама провокации


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