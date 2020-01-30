Пророссийские билборды в Киеве: полиция задержала трех человек
1061 просмотр
Четверг, 30 января 2020, 15:01
Полиция задержала трех человек за расклеивание пророссийских билбордов в столице.
Источник: собеседник УП в правоохранительных органах
Прямая речь: "За билборды задержали трех человек".
Дополняется ...
Что было раньше: Ночью 30 января на улицах Киева незаконно разместили 9 плакатов с провокационным содержанием: "Россия – наш главный стратегический партнер". Коммунальщики их демонтировали.
Ирина Балачук, УП
powered by lun.ua