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Коронавірус у Баварії: 90 людей помістили на карантин

Четвер, 30 січня 2020, 16:11

В Баварії через контакт з інфікованою коронавірусом китаянкою близько 90 людей помістили на карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild.

З міркувань безпеки Державне управління з питань охорони здоров’я і безпеки харчових продуктів (LGL) попросило 90 осіб залишитись удома на карантині. Їм не дозволено покидати помешкання – заразитись може кожен, хто мав контакт з інфікованою людиною довший за 15 хвилин чи перебував поруч з нею на відстані до двох метрів.

40 осіб є співробітниками компанії Webasto в Стокдорфі, містечку з населенням 4 тисячі осіб біля Мюнхена. Ще 50 осіб належать до близького оточення інфікованих.  Нагадаємо, 4 працівників компанії заразилися коронавірусом після того, як колега з Китаю відвідала їхнє робоче місце.

Китаянка приїхала на семінар у Стокдорф 19 січня. 23 січня вона полетіла назад до Китаю, по прильоту у неї підтвердили коронавірус.

Компанія Webasto заявила про скасування усіх відряджень до Китаю та закрила свій завод у Стокдорфі до 2 лютого.

Людей на карантині попросили регулярно вимірювати температуру і вести щоденник пацієнта.

За останніми даними, в Китаї від нового типу коронавірусу померли вже 170 людей, заражені – понад 8 тисяч.

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Теми: НімеччинаКитайвірус
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