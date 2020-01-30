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Коронавирус в Баварии: 90 человек поместили в карантин

Четверг, 30 января 2020, 16:11

В Баварии из-за контакта с инфицированной коронавирусом китаянкой около 90 человек поместили в карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.

По соображениям безопасности Государственное управление по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (LGL) попросило 90 человек остаться дома на карантине. Им не разрешено покидать помещения - заразиться может каждый, кто имел контакт с инфицированным человеком дольше 15 минут и находился рядом с ним на расстоянии до двух метров.

40 человек являются сотрудниками компании Webasto в Стокдорфе, городке с населением 4000 человек возле Мюнхена. Еще 50 человек относятся к близкому окружению инфицированных. Напомним, 4 сотрудников компании заразились коронавирусом после того, как коллега из Китая посетил их рабочее место.

Китаянка приехала на семинар в Стокдорфе 19 января. 23 января она полетела обратно в Китай, по прилету у нее подтвердили коронавирус.

Компания Webasto заявила об отмене всех командировок в Китай и закрыла свой завод в Стокдорфе до 2 февраля.

Людей на карантине попросили регулярно измерять температуру и вести дневник пациента.

По последним данным, в Китае от нового типа коронавируса умерли уже 170 человек, заражены - более 8000.

Темы: ГерманияКитайвирус
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