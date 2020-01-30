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Коронавірус вдарив по туристичному регіону Німеччини, популярному серед китайців

Четвер, 30 січня 2020, 17:07

Через спалах коронавірусу туристи з Азії почали масово скасовувати поїздки до Баварії, де розташований улюблений серед туристів замок Нойшванштайн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ausburger Allgemeine.

Як пише газета, з понеділка все менше китайських відвідувачів стали приїжджати у місто Фюссен та його околиці, відомі своїми замками. Серед них найпопулярніший - замок XIX століття Нойшванштайн.

Уряд Китаю у зв’язку з поширенням вірусу заборонив групові поїздки за кордон і це відбилося на туристичному секторі німецького регіону.

Фабіан Гейєр, директор готелю Europarkhotel розповів, що готель усі вихідні опрацьовував скасування замовлень та підраховував збитки. Зараз бронь анулюють лише на лютий, але передбачити ситуацію на березень та квітень складно.

За його словами, 80% гостей готелю – це туристичні групи з Азії, більшу частину з яких складають китайці.

"Багато готелів скаржаться на скасування бронювань та зазнають величезних економічних наслідків  - особливо готелі, які спеціалізуються на групових турах з Азії", - резюмує Стефан Фредлмайєр, директор з питань туризму в Фюссені.

Через коронавірус також скасовані туристичні екскурсії королівськими замками.

Фюссен щорічно реєструє  як правило близько 70 тисяч ночівель гостей з Китаю.

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Нагадаємо, німецький авіаперевізник Lufthansa, найбільший у Європі, скасував усі рейси з та до Китаю через вірус.

"Українська правда" у Threads

Теми: вірусКитайкоронавірус
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