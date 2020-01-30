Коронавирус ударил по туристическому региону Германии, популярному у китайцев

377 просмотров
Четверг, 30 января 2020, 18:07

Из-за вспышки коронавируса туристы из Азии начали массово отменять поездки в Баварию, где расположен любимый среди туристов замок Нойшванштайн.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ausburger Allgemeine.

Как пишет газета, с понедельника все меньше китайских посетителей стали приезжать в город Фюссен и его окрестности, известные своими замками. Среди них самый популярный - замок XIX века Нойшванштайн.

Правительство Китая в связи с распространением вируса запретило групповые поездки за границу, и это отразилось на туристическом секторе немецкого региона.

Фабиан Гейер, директор отеля Europarkhotel рассказал, что отель все выходные обрабатывал отмены заказов и подсчитывал убытки. Сейчас бронь аннулируют только на февраль, но предсказать ситуацию на март и апрель сложно.

По его словам, 80% гостей отеля - это туристические группы из Азии, большую часть из которых составляют китайцы.

"Многие отели жалуются на отмену бронирований и несут огромные экономические потери - особенно гостиницы, специализирующиеся на групповых турах из Азии", - резюмирует Стефан Фредлмайер, директор по туризму в Фюссене.

Из-за коронавируса также отменены туристические экскурсии по королевским замкам.

Фюссен ежегодно регистрирует около 70 тысяч ночевок гостей из Китая.

Напомним, немецкий авиаперевозчик Lufthansa, крупнейший в Европе, отменил все рейсы из и в Китай из-за вируса.

Темы: вирус Китай коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Коронавирус в Баварии: 90 человек поместили в карантин 30 января 2020, 17:11
Украина не готова к эпидемиям – рейтинг стран 29 января 2020, 11:19
Убийственный коронавирус: Украина усиливает меры безопасности 29 января 2020, 11:10
Все новости
Главные новости
Рябошапка: Фактически каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу
Ожидали человека в скафандре: в Украине приземлился самолет с туристами из Китая
Пророссийские билборды в Киеве: полиция задержала трех человек
Экс-замминистр Грымчак освобожден из-под стражи
Все новости
еда

10 продуктов холодного времени года: что с ними делать, объясняет шеф-повар

эксперты

Работа в 50: что с ней в Украине

мнение

Может ли вода быть опасной для организма

Поиск по сайту
Архив
Весь архів