Коронавирус ударил по туристическому региону Германии, популярному у китайцев

Из-за вспышки коронавируса туристы из Азии начали массово отменять поездки в Баварию, где расположен любимый среди туристов замок Нойшванштайн.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ausburger Allgemeine.

Как пишет газета, с понедельника все меньше китайских посетителей стали приезжать в город Фюссен и его окрестности, известные своими замками. Среди них самый популярный - замок XIX века Нойшванштайн.

Правительство Китая в связи с распространением вируса запретило групповые поездки за границу, и это отразилось на туристическом секторе немецкого региона.

Фабиан Гейер, директор отеля Europarkhotel рассказал, что отель все выходные обрабатывал отмены заказов и подсчитывал убытки. Сейчас бронь аннулируют только на февраль, но предсказать ситуацию на март и апрель сложно.

По его словам, 80% гостей отеля - это туристические группы из Азии, большую часть из которых составляют китайцы.

"Многие отели жалуются на отмену бронирований и несут огромные экономические потери - особенно гостиницы, специализирующиеся на групповых турах из Азии", - резюмирует Стефан Фредлмайер, директор по туризму в Фюссене.

Из-за коронавируса также отменены туристические экскурсии по королевским замкам.

Фюссен ежегодно регистрирует около 70 тысяч ночевок гостей из Китая.

Напомним, немецкий авиаперевозчик Lufthansa, крупнейший в Европе, отменил все рейсы из и в Китай из-за вируса.