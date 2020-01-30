У Росії двох хлопців звинуватили в тероризмі за графіті з Путіним

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Четвер, 30 січня 2020, 18:09

Суд в Санкт-Петербурзі заарештував двох уродженців Киргизстану, які наносили на міські будівлі зображення президента РФ Володимира Путіна в супроводі напису "Побачиш - убий". Їх звинувачують у закликах до тероризму.

Джерело: Об'єднана пресслужба судів Петербурга, російське видання Фонтанка

Деталі: У Петербурзі були затримані два уродженця Киргизстану: 22-річні Ісломбек Парпієв і Мухаммадазіз Ішматов. Їх звинувачують в тому, що вони через трафарет близько 40 разів нанесли на міські будівлі в Петроградському і Центральному районах зображення президента РФ Володимира Путіна в супроводі напису "Побачиш - убий".

Слідчі розцінили це як заклики до тероризму. Суд заарештував хлопців на два місяці. Крім тероризму їх звинувачують також у вандалізмі.

Слідство стверджує, що графіті почали з'являтися 27 січня, і в цей же день в службу "02" зателефонували мінімум чотири петербуржця, які повідомили, що на фасадах будинків з'явилися погрози на адресу Путіна.

Заарештовані розповіли, що графіті вони наносили на замовлення невідомого через telegram, який запропонував їм за цю роботу 5000 рублів.

Нагадаємо:

  • У березні 2019 року в російському місті Набережні Челни затримали активіста, який встановив "надгробок" Путіну біля входу в будівлю Слідчого комітету. Він був заарештований на 28 діб.
  • Тоді ж на будівлі управління МВС в Ярославлі з'явився напис: "Путін пі..ор". З цього приводу було порушено справу про вандалізм. При цьому місцевого жителя за розміщення в соцмережі фотографії з цим графіті оштрафували на 30 тисяч рублів.

Теми: Росія Путін


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