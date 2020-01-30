В России двоих парней обвинили в терроризме за графити с Путиным

Суд в Санкт-Петербурге арестовал двоих уроженцев Кыргызстана, которые наносили на городские здания изображения президента РФ Владимира Путина в сопровождении надписи "Увидишь – убей". Их обвиняют в призывах к терроризму.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Петербурга, российское издание Фонтанка

Детали: В Петербурге были задержаны два уроженца Кыргызстана: 22-летние Исломбек Парпиев и Мухаммадазиз Ишматов. Их обвиняют в том, что они через трафарет около 40 раз нанесли на городские здания в Петроградском и Центральном районах изображения президента РФ Владимира Путина в сопровождении надписи "Увидишь – убей".

Следователи расценили это как призывы к терроризму. Суд арестовал парней на два месяца. Помимо терроризма их обвиняют также в вандализме.

Следствие утверждает, что граффити начали появляться 27 января, и в этот же день в службу "02" позвонили минимум четыре петербуржца, сообщившие, что на фасадах домов появились угрозы в адрес Путина.

Арестованные рассказали, что граффити они наносили по заказу неизвестного через telegram, который предложил им за эту работу 5000 рублей.

Напомним: