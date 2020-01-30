В России двоих парней обвинили в терроризме за графити с Путиным

905 просмотров
Четверг, 30 января 2020, 18:09

Суд в Санкт-Петербурге арестовал двоих уроженцев Кыргызстана, которые наносили на городские здания изображения президента РФ Владимира Путина в сопровождении надписи "Увидишь – убей". Их обвиняют в призывах к терроризму.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Петербурга, российское издание Фонтанка  

Детали: В Петербурге были задержаны два уроженца Кыргызстана: 22-летние Исломбек Парпиев и Мухаммадазиз Ишматов. Их обвиняют в том, что они через трафарет около 40 раз нанесли на городские здания в Петроградском и Центральном районах изображения президента РФ Владимира Путина в сопровождении надписи "Увидишь – убей".

Следователи расценили это как призывы к терроризму. Суд арестовал парней на два месяца.  Помимо терроризма их обвиняют также в вандализме.

Следствие утверждает, что граффити начали появляться 27 января, и в этот же день в службу "02" позвонили минимум четыре петербуржца, сообщившие, что на фасадах домов появились угрозы в адрес Путина.

Арестованные рассказали, что граффити они наносили по заказу неизвестного через telegram, который  предложил им за эту работу 5000 рублей.

Напомним:

  • В марте 2019 года в российском городе Набережные Челны задержали активиста, который установил "надгробие" Путину у входа в здание Следственного комитета. Он был арестован на 28 суток.
  • Тогда же на здании управления МВД в Ярославле появилась надпись: "Путин пи..ор". По этому поводу было возбуждено дело о вандализме. При этом местного жителя за размещение в соцсети фотографии с этим граффити оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Темы: Росcия Путин


powered by lun.ua
Материалы по теме
В ответ на действия России США вооружили подводную лодку новой ядерной ракетой 30 января 2020, 15:44
ЕСПЧ разрешил экстрадицию Цемаха в Нидерланды 30 января 2020, 12:59
Украина передала список на обмен на заседании ТКГ – Ермак 30 января 2020, 12:38
Все новости
Главные новости
Рябошапка: Фактически каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу
Ожидали человека в скафандре: в Украине приземлился самолет с туристами из Китая
Пророссийские билборды в Киеве: полиция задержала трех человек
Экс-замминистр Грымчак освобожден из-под стражи
Все новости
соцсети

Как пройти детокс от гаджетов за 7 дней

исследование

Почему собака не может не любить

эксперты

Работа в 50: что с ней в Украине

Поиск по сайту
Архив
Весь архів