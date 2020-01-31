Посадовці часів Януковича отримали посади за Зеленського – "Схеми"

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П'ятниця, 31 січня 2020, 00:55

Президент Володимир Зеленський підписав призначення, зокрема до Офісу президента, низки посадовців із уряду Миколи Азарова, прем’єр-міністра часів Януковича, які мають бути люстровані. 

Джерело: "Схеми: корупція в деталях"

Деталі: Йдеться про чиновників, які разом із чинним головою ОП Андрієм Богданом у листопаді 2013 року літали до Росії на перемовини разом із Азаровим: Руслан Демченко, Сергій Камишев, Інна Ємельянова та Володимир Єльченко.

Їх поїздка до Санкт-Петербурга відбулась 19-20 листопада, після чого Кабмін вирішив зупинити євроінтеграцію. 

Усі зазначені посадовці, відповідно до закону  "Про очищення влади", мають бути люстровані. Зокрема Демченко, Камишев та Ємельянова є у люстраційному списку Міністерства юстиції. За законом вони не мають права обіймати державні посади до 2024 року. Ця заборона не стосується тих, хто не перебуває в штаті як державний посадовець та не отримує за це кошти. 

Нині, всі вони займають високі посади – керівника ОП, послів, радника та члена президентської комісії. 

Камишева Зеленський у грудні призначив надзвичайним і повноважним послом у Китаї. 

Ємельянову, заступницю міністра юстиції за Януковича, у серпні президент увів до комісії з правової реформи. Там вона стала заступницею голови робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя.

Руслан Демченко у 2013 був першим заступником міністра закордонних справ. Пізніше п’ятий президент Петро Порошенко взяв його у радники. Нині він став радником Зеленського. 

Єльченко, який за часів Порошенка був постійний представником України при ООН, у грудні минулого року призначений надзвичайним і повноважним послом України в США.

Нагадаємо:

  • В Офісі президента офіційно відмовилися надати журналістам перелік відвідувачів, назвавши його "конфіденційною інформацією".

Українська правда
Теми: Зеленський Янукович Офіс президента


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