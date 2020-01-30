Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посадовці часів Януковича отримали посади за Зеленського – "Схеми"

Четвер, 30 січня 2020, 23:55
Посадовці часів Януковича отримали посади за Зеленського – Схеми

Президент Володимир Зеленський підписав призначення, зокрема до Офісу президента, низки посадовців із уряду Миколи Азарова, прем’єр-міністра часів Януковича. Вони, за законом, мали бути люстровані. 

Джерело: "Схеми: корупція в деталях"

Деталі: Йдеться про чиновників, які разом із чинним головою ОП Андрієм Богданом у листопаді 2013 року літали до Росії на перемовини разом із Азаровим: Руслан Демченко, Сергій Камишев, Інна Ємельянова та Володимир Єльченко.

Їх поїздка до Санкт-Петербурга відбулась 19-20 листопада, після чого Кабмін вирішив зупинити євроінтеграцію. 

Усі зазначені посадовці, відповідно до закону  "Про очищення влади", мають бути люстровані. Зокрема Демченко, Камишев та Ємельянова є у люстраційному списку Міністерства юстиції. За законом вони не мають права обіймати державні посади до 2024 року. Ця заборона не стосується тих, хто не перебуває в штаті як державний посадовець та не отримує за це кошти. 

Нині, всі вони займають високі посади – керівника ОП, послів, радника та члена президентської комісії. 

Камишева Зеленський у грудні призначив надзвичайним і повноважним послом у Китаї. 

Ємельянову, заступницю міністра юстиції за Януковича, у серпні президент увів до комісії з правової реформи. Там вона стала заступницею голови робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя.

Руслан Демченко у 2013 був першим заступником міністра закордонних справ. Пізніше п’ятий президент Петро Порошенко взяв його у радники. Нині він став радником Зеленського. 

Єльченко, який за часів Порошенка був постійний представником України при ООН, у грудні минулого року призначений надзвичайним і повноважним послом України в США.

Нагадаємо:

  • В Офісі президента офіційно відмовилися надати журналістам перелік відвідувачів, назвавши його "конфіденційною інформацією".

Українська правда
Теми: ЗеленськийЯнуковичОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Зеленський
На саміті НАТО Литва виділила Зеленському 15-річне, але безпечне авто
Зеленський: Від глобальної підтримки прямо залежить швидкість завершення війни
Зеленський закликав Корею приєднатися до декларації G7 щодо України
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: