В Офісі Зеленського, як і за Порошенка, засекретили журнал відвідувачів – Схеми

В Офісі президента офіційно відмовилися надати журналістам перелік відвідувачів, назвавши його "конфіденційною інформацією".

Джерело: спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший" – "Схеми: корупція в деталях"

Деталі: Журналісти відправили запит з проханням, зокрема, отримати інструкцію, що визначає порядок допуску в Офіс президента.

На Банковій визнали, що ведуть робочий журнал "для зручності роботи співробітників Служби охорони під час допуску відвідувачів". Водночас, зазначили, що "інформація про відвідувачів є конфіденційною".

Аналогічний запит журналісти програми "Схеми" подавали у рамках підготовки розслідування "Черга на Банкову" про Адміністрацію президента Петра Порошенка.

Чому це важливо: У Зеленського продовжують практику Петра Порошенка та Віктора Януковича, які також не розголошували інформацію про відвідувачів в Адміністрації. Це дає змогу президенту приймати у себе осіб із сумнівною репутацією.

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