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В Офісі Зеленського, як і за Порошенка, засекретили журнал відвідувачів – Схеми

Четвер, 30 січня 2020, 22:33
В Офісі Зеленського, як і за Порошенка, засекретили журнал відвідувачів – Схеми

В Офісі президента офіційно відмовилися надати журналістам перелік відвідувачів, назвавши його "конфіденційною інформацією".

Джерело: спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший" – "Схеми: корупція в деталях"

Деталі: Журналісти відправили запит з проханням, зокрема, отримати інструкцію, що визначає порядок допуску в Офіс президента.

На Банковій визнали, що ведуть робочий журнал "для зручності роботи співробітників Служби охорони під час допуску відвідувачів". Водночас, зазначили, що "інформація про відвідувачів є конфіденційною".

Аналогічний запит журналісти програми "Схеми" подавали у рамках підготовки розслідування "Черга на Банкову" про Адміністрацію президента Петра Порошенка.

Чому це важливо: У Зеленського продовжують практику Петра Порошенка та Віктора Януковича, які також не розголошували інформацію про відвідувачів в Адміністрації. Це дає змогу президенту приймати у себе осіб із сумнівною репутацією.

Передісторія:

  • 25 червня 2019 року "Українська правда" надіслала в Офіс Зеленського прохання надати перелік відвідувачів за перший місяць після інавгурації, посилаючись на те, що раніше у відомстві обіцяли відповідати на такі запити.
  • У відомстві спочатку не могли знайти тих, хто відповідає за електронну пошту пресслужби, а пізніше попросили заново відправити запит.
  • У серпні 2019 року Офіс президента знову проігнорував прохання "Української правди", пославшись на те, що не має інформації про візити олігархів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс президентаЗеленськийПорошенкоолігархи
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