Чиновники времен Януковича получили должности при Зеленском – "Схемы"

Президент Владимир Зеленский подписал назначения, в частности в Офис президента, ряда должностных лиц из правительства Николая Азарова, премьер-министра Януковича. Они, по закону, должны быть люстрированы.

Источник: "Схемы: коррупция в деталях"

Детали: Речь идет о чиновниках, которые вместе с действующим председателем ОП Андреем Богданом в ноября 2013 года летали в Россию на переговоры вместе с Азаровым: Руслан Демченко, Сергей Камышев, Инна Емельянова и Владимир Ельченко.

Их поездка в Санкт-Петербург состоялась 19-20 ноября, после чего Кабмин решил остановить евроинтеграцию.

Все указанные должностные лица в соответствии с законом "О очистки власти", должны быть люстрированы. В частности Демченко, Камышев и Емельянова есть у люстрационном списке Министерства юстиции. По закону они не имеют права занимать государственные должности до 2024 года. Этот запрет не касается тех, кто не состоит в штате как государственный чиновник и не получает за это деньги.

Сейчас, все они занимают высокие должности – руководителя ОП, послов, советника и члена президентской комиссии.

Камышева Зеленский в декабре назначил чрезвычайным и полномочным послом в Китае.

Емельянова, заместителя министра юстиции за Януковича, в августе президент ввел в комиссию по правовой реформе. Там она стала заместителем председателя рабочей группы по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия.

Руслан Демченко в 2013 был первым заместителем министра иностранных дел. Позже пятый президент Петр Порошенко принял его в советники. Сейчас он стал советником Зеленского.

Ельченко, который во времена Порошенко был постоянным представителем Украины при ООН, в декабре прошлого года назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

Напомним: