Підтримала повернення РФ до ПАРЄ: Ясько прокоментувала голосування нардепки

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П'ятниця, 31 січня 2020, 01:42

Голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько пояснила, що не може нічого вдіяти із позицією представниці ОПЗЖ Юлії Льовочкіної підтримувати рішення, від яких виграють росіяни.

Джерело: Ясько у Facebook

Пряма мова: "Відповідно до принципу вільного мандата, кожен член делегації має право голосувати на власний розсуд. А делегація формується з усіх парламентських сил. Я не даватиму оцінку вчинку пані Юлії, це справа її партійних босів та виборців."

Деталі: За словами очільниці делегації, можливості та права виключити Льовочкіну з делегації немає. У разі, якщо принцип формування делегації із представників всіх фракцій буде порушений – її повноваження не затвердять у ПАРЄ.

Ясько наголосила, що всі інші 11 членів делегації голосувати проти усіх рішень щодо повернення Росії до ПАРЄ. "Вважаю саме таку позицію політично, юридично і морально правильною", – додала вона. 

Що передувало: 29 січня у Парламентській асамблеї Ради Європи відбулось голосування щодо повноважень російської делегації. За це рішення проголосувало 96 депутатів, проти - 44, ще 7 депутатів утрималися.

Українська делегація голосувала у повному складі – свої голоси віддали 12 членів депутатів. 11 з них натиснули кнопку проти, але одна представниця України підтримала повернення росіян. Це – представниця ОПЗЖ Юлія Льовочкіна.

Українська правда
Теми: ПАРЄ ОПЗЖ Слуга народу Верховна Рада Росія


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