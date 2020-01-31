Поддержала возвращение РФ в ПАСЕ: Ясько прокомментировала голосование нардепа

Председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько объяснила, что не может ничего поделать с позицией представительницы ОПЗЖ Юлии Левочкиной поддерживать решения, от которых выигрывают россияне.

Источник: Ясько в Facebook

Прямая речь: "В соответствии с принципом свободного мандата, каждый член делегации имеет право голосовать по своему усмотрению. А делегация формируется из всех парламентских сил. Я не буду давать оценку поступка госпожи Юлии, это дело ее партийных боссов и избирателей."

Детали: По словам руководительницы делегации, возможности и права исключить Левочкину из делегации нет. В случае, если принцип формирования делегации из представителей всех фракций будет нарушен – ее полномочия не утвердят в ПАСЕ.

Ясько отметила, что все остальные 11 членов делегации голосовали против всех решений касательно возврата России в ПАСЕ. "Считаю именно такую ​​позицию политически, юридически и морально правильной", – добавила она.

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Что предшествовало: 29 января на Парламентской ассамблеи Совета Европы состоялось голосование касательно полномочий российской делегации. За это решение проголосовали 96 депутатов, против - 44, еще 7 депутатов воздержались.

Украинская делегация голосовала в полном составе - свои голоса отдали 12 членов депутатов. 11 из них нажали кнопку против, но одна представительница Украины поддержала возвращение россиян. Это – народная депутатка от ОПЗЖ Юлия Левочкина.