Поддержала возвращение РФ в ПАСЕ: Ясько прокомментировала голосование нардепа

1933 просмотра
Пятница, 31 января 2020, 01:42

Председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько объяснила, что не может ничего поделать с позицией представительницы ОПЗЖ Юлии Левочкиной поддерживать решения, от которых выигрывают русские.

Источник: Ясько в Facebook

Прямая речь: "В соответствии с принципом свободного мандата, каждый член делегации имеет право голосовать по своему усмотрению. А делегация формируется из всех парламентских сил. Я не буду давать оценку поступка госпожи Юлии, это дело ее партийных боссов и избирателей."

Детали: По словам руководительницы делегации, возможности и права исключить Левочкину из делегации нет. В случае, если принцип формирования делегации из представителей всех фракций будет нарушен – ее полномочия не утвердят в ПАСЕ.

Ясько отметила, что все остальные 11 членов делегации голосовали против всех решений касательно возврата России в ПАСЕ. "Считаю именно такую ​​позицию политически, юридически и морально правильной", – добавила она.

Что предшествовало: 29 января на Парламентской ассамблеи Совета Европы состоялось голосование касательно полномочий российской делегации. За это решение проголосовали 96 депутатов, против - 44, еще 7 депутатов воздержались.

Украинская делегация голосовала в полном составе - свои голоса отдали 12 членов депутатов. 11 из них нажали кнопку против, но одна представительница Украины поддержала возвращение россиян. Это – народная депутатка от ОПЗЖ Юлия Левочкина.

Украинская правда
Темы: ПАСЕ ОПЗЖ Слуга народа Верховная Рада Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
ПАСЕ официально признала Россию стороной "Минских договоренностей" 30 января 2020, 21:49
За "прощение" России в ПАСЕ голосовала Западная Европа и одна украинка 29 января 2020, 22:56
Санкций не будет: ПАСЕ проголосовала за полномочия России в полном объеме 29 января 2020, 21:56
Все новости
Главные новости
ВОЗ объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса
ПАСЕ официально признала Россию стороной "Минских договоренностей"
Во Львовской области арестован застройщик-самозванец, который "наварил" 48 млн грн
Защита Трампа изменила стратегию и говорит, что давление на Украину – не повод для импичмента
Все новости
здоровье

Я все время устаю. Что это?

опрос

Как выглядят современные семьи и сколько людей живут сами

психология

Как понять, что вы чрезмерно жертвуете собой ради работы: 5 признаков

Поиск по сайту
Архив
Весь архів