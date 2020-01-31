Білий дім не скорочуватиме військову допомогу Україні у 2021 році
П'ятниця, 31 січня 2020, 05:34
У адміністрації президента Дональда Трампа стверджують, що не планують зменшувати розмір військової допомоги для України у наступному році.
Джерело: The Washington Post
Деталі: Про це виданню повідомив речник адміністративно-фінансового управління Білого дому.
Мова йде про програму допомоги по лінії Державного департаменту.
Зазначається, що в останніх пропозиціях щодо бюджету адміністрація Трампа пропонувала зменшити розмір фінансування на 20 мільйонів доларів по програмі Держдепу. Проте Конгрес відкидав такі пропозиції, надаючи Україні 115 мільйонів доларів.
Нагадаємо:
- Наприкінці грудня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав щорічний оборонний бюджет США, який містить військову допомогу Україні на суму в $300 мільйонів та санкції проти російських газопроводів.
Українська правда