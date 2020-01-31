Білий дім не скорочуватиме військову допомогу Україні у 2021 році

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П'ятниця, 31 січня 2020, 06:34

У адміністрації президента Дональда Трампа стверджують, що не планують зменшувати розмір військової допомоги для України у наступному році. 

Джерело: The Washington Post

Деталі: Про це виданню повідомив речник адміністративно-фінансового управління Білого дому. 

Мова йде про програму допомоги по лінії Державного департаменту. 

Зазначається, що в останніх пропозиціях щодо бюджету адміністрація Трампа пропонувала зменшити розмір фінансування на 20 мільйонів доларів по програмі Держдепу. Проте Конгрес відкидав такі пропозиції, надаючи Україні 115 мільйонів доларів.

Нагадаємо:

  • Наприкінці грудня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав щорічний оборонний бюджет США, який містить військову допомогу Україні на суму в $300 мільйонів та санкції проти російських газопроводів.

Українська правда
Теми: США Україна


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