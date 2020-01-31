Белый дом не будет сокращать военную помощь Украине в 2021 году
Пятница, 31 января 2020, 05:34
В администрации президента Дональда Трампа утверждают, что не планируют уменьшать размер военной помощи для Украины в следующем году.
Источник: The Washington Post
Детали: Об этом изданию сообщил представитель административно-финансового управления Белого дома.
Речь идет о программе помощи по линии Государственного департамента.
Отмечается, что в последних предложениях по бюджету администрация Трампа предлагала уменьшить размер финансирования на $20 миллионов программе Госдепа. Однако Конгресс отвергал такие предложения, предоставляя Украине $115 миллионов.
Напомним:
- В конце декабря 2019 президент США Дональд Трамп подписал ежегодный оборонный бюджет США, который содержит военную помощь Украине на сумму в $300 миллионов и санкции против российских газопроводов.
Украинская правда