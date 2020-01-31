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Ділкам, які пропонували голові Фонду держмайна $5 млн хабара, оголосили підозру

П'ятниця, 31 січня 2020, 11:12
Ділкам, які пропонували голові Фонду держмайна $5 млн хабара, оголосили підозру

Трьом особам, які пропонували голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку 5 мільйонів доларів хабара, оголошено про підозру.

Джерело: пресслужба НАБУ

Деталі: Викритим напередодні під час передачі Сенниченку частини хабара у розмірі $50 тис. детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України (пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду).

Як встановило слідство, підозрювані запропонували голові Фонду державного майна України $5 млн в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод" (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи. За задумом, призначений керівник державного підприємства нібито мав сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов'язаних із ініціаторами цього злочину.

Підозрювані планували передавати хабар частинами впродовж року з моменту досягнення домовленостей.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Що було раніше: 30 січня Національне антикорупційне бюро викрило і затримало трьох осіб, які пропонували голові Фонду держмайна 5 мільйонів доларів хабара.  Розслідування було розпочате за його ж заявою у листопаді 2019 року.

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