Делкам, которые предлагали главе Фонда госимущества $ 5 млн взятки, объявили подозрение

Трем лицам, которые предлагали председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко 5 млн долларов взятки, объявлено о подозрении.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: Уличенным накануне при передаче Сенниченко части взятки в размере $ 50 тыс. детективы Национального бюро по процессуального руководства САП сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение или обещание должностному лицу предоставить ему или третьему лицу неправомерную выгоду).

Как установило следствие, подозреваемые предложили председателю Фонда государственного имущества Украины $5 млн в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица. По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами этого преступления.

Подозреваемые планировали передавать взятку частями в течение года с момента достижения договоренностей.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Что было раньше: 30 января Национальное антикоррупционное бюро разоблачило и задержало трех человек, которые предлагали главе Фонда госимущества 5 млн долларов взятки. Расследование было начато по его же заявлению в ноябре 2019 года.