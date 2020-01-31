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В Офісі президента обговорили, як шукати зниклих безвісти на Донбасі

П'ятниця, 31 січня 2020, 11:18
В Офісі президента обговорили, як шукати зниклих безвісти на Донбасі

В Офісі президента відбулося засідання робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених).

Джерело: Офіс президента України

Деталі: На засіданні були міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, її заступники та радники для більш оперативного вирішення питань, представники Офісу генерального прокурора і Служби зовнішньої розвідки, керівник Центру звільнення заручників при СБУ, представники Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Міністерства оборони.

Учасники зустрічі обговорили питання створення при Кабінеті міністрів постійної Комісії з розшуку зниклих безвісти, формування пошукових груп на її базі, а також військових і цивільних реєстрів осіб, які зникли безвісти.

Як зазначила міністр у справах ветеранів, окупованих територій і переселенців, надання відомству функції пошуку безвісти зниклих є одним із пріоритетів.

За її словами, міністерство ініціювало зміни до законодавства для передачі відомству відповідних повноважень та створення пошукових груп – і роботу прискорять за допомогою Офісу президента.

 

Коляда зазначила, що вже завершується юридична експертиза законопроекту в Міністерстві юстиції.

Також вона заявила, що колектив досвідчених фахівців готовий почати працювати над пошуковими роботами.

Координатор робочої групи Микола Колесник наголосив на важливості обговорення питання призначення членів Комісії на засіданні робочої групи.

Пряма мова Колесника: "Я бачив попередній склад комісії з розшуку зниклих безвісти – там майже 90% осіб узагалі не мали стосунку до цієї важливої роботи".

 

Передісторія:

  • 29 січня Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) у Мінську домовилася про відновлення пошуку зниклих безвісти на сході України. Також гуманітарна підгрупа ТКГ продовжує роботу зі взаємного звільнення утримуваних осіб між Донбасом та Києвом.
  • У липні 2019 року керівник "Харківської правозахисної групи" Євген Захаров заявляв, що від початку збройного конфлікту на Донбасі правозахисники зафіксували 4649 випадків зникнення людей по обидва боки лінії розмежування: 3484 особи знайдено, а доля 1165 зниклих невідома.
  • Роком раніше, у липні 2018 року, Верховна Рада ухвалила проєкт закону, який на міжнародному рівні закріплює права українців, що зникли безвісти, і надає їм захист. Але рік по тому родичі військових говорили, що закон не працює повною мірою.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбасправа людини
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