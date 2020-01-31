В Офісі президента обговорили, як шукати зниклих безвісти на Донбасі

В Офісі президента відбулося засідання робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених).

Джерело: Офіс президента України

Деталі: На засіданні були міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, її заступники та радники для більш оперативного вирішення питань, представники Офісу генерального прокурора і Служби зовнішньої розвідки, керівник Центру звільнення заручників при СБУ, представники Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Міністерства оборони.

Учасники зустрічі обговорили питання створення при Кабінеті міністрів постійної Комісії з розшуку зниклих безвісти, формування пошукових груп на її базі, а також військових і цивільних реєстрів осіб, які зникли безвісти.

Як зазначила міністр у справах ветеранів, окупованих територій і переселенців, надання відомству функції пошуку безвісти зниклих є одним із пріоритетів.

За її словами, міністерство ініціювало зміни до законодавства для передачі відомству відповідних повноважень та створення пошукових груп – і роботу прискорять за допомогою Офісу президента.

Коляда зазначила, що вже завершується юридична експертиза законопроекту в Міністерстві юстиції.

Також вона заявила, що колектив досвідчених фахівців готовий почати працювати над пошуковими роботами.

Координатор робочої групи Микола Колесник наголосив на важливості обговорення питання призначення членів Комісії на засіданні робочої групи.

Пряма мова Колесника: "Я бачив попередній склад комісії з розшуку зниклих безвісти – там майже 90% осіб узагалі не мали стосунку до цієї важливої роботи".

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