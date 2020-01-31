В Офисе президента обсудили, как искать пропавших без вести на Донбассе

В Офисе президента состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных).

Источник: Офис президента Украины

Детали: На заседании были министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, ее заместители и советники для более оперативного решения вопросов, представители Офиса генерального прокурора и Службы внешней разведки, руководитель Центра освобождения заложников при СБУ, представители Министерства внутренних дел, Национальной полиции и Министерства обороны.

Участники встречи обсудили вопрос создания при Кабинете министров постоянной Комиссии по розыску пропавших без вести, формирования поисковых групп на ее базе, а также военных и гражданских реестров лиц, пропавших без вести.

Как отметила министр по делам ветеранов, оккупированных территорий и переселенцев, предоставление ведомству функции поиска без вести пропавших является одним из приоритетов.

По ее словам, министерство инициировало изменения в законодательство для передачи ведомству полномочия и создания поисковых групп – и работу ускорят с помощью Офиса президента.

Коляда отметила, что уже завершается юридическая экспертиза законопроекта в Министерстве юстиции.

Также она заявила, что коллектив опытных специалистов готов начать работать над поисковыми роботами.

Координатор рабочей группы Николай Колесник отметил важность обсуждения вопроса назначения членов комиссии на заседании рабочей группы.

Прямая речь Колесника: "Я видел предыдущий состав комиссии по розыску пропавших без вести – там почти 90% лиц вообще не имели отношения к этой важной работе".