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Зеленський готовий летіти у США хоч завтра, але є умова

П'ятниця, 31 січня 2020, 11:39
Зеленський готовий летіти у США хоч завтра, але є умова

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий летіти у США хоч завтра, якщо у нього буде пакет важливих для України домовленостей, які він зможе там підписати.

Джерело: брифінг Володимира Зеленського та держсекретаря США Майка Помпео

Пряма мова Зеленського: "Це для мене нова професія бути президентом України. Я отримую багато пропозицій відвідати ту чи іншу країну з будь-яких питань.

Я про це дуже багато разів спілкувався з людиною у якої більше дипломатичного досвіду з нашим міністром закордонних справ (Вадимом Пристайком – ред.)

Я у нього питав, а що ми будемо там робити, навіщо ми туди їдемо, а що ми можемо там погодити, а що ми можемо привезти для нашої країни, а про що ми будемо говорити, щоби кожне слово не просто було слово мандрівника політичного, як це було дуже багато років у нашій країні і відбувається у інших країнах.

Якщо ми можемо про щось дуже важливе домовитися, що буде вигідно двом країнам. Перш за все я думаю про Україну, при всій повазі до США.

Якщо у нас є важливий предмет розмови, крім стратегії і тактики, а  дуже важливі речі про які ми можемо домовитися і які ми можемо підписати, то я готовий їхати завтра".

Деталі: За словами Помпео, для нової зустрічі Зеленського і президента США Дональда Трампа необхідний значний прогрес і команди президентів це обговорюють.

Помпео додав, що впевнений у зустрічі Трампа і Зеленського і додав, що українському президенту завжди будуть раді у Білому домі.

Нагадаємо:

  • 14 грудня віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба повідомив, що наразі триває робота над організацією візиту президента Володимира Зеленського до CША.
  • 29 травня 2019 року президент США Дональд Трамп надіслав президенту України Володимиру Зеленському запрошення відвідати Вашингтон.
  • Президент Володимир Зеленський 23–26 вересня перебував з робочим візитом у США, де брав участь у засіданні 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
  • В рамках візиту Зеленський виступив з трибуни ГА ООН та зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ЗеленськийТрампУкраїнаСША
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