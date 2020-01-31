Зеленський готовий летіти у США хоч завтра, але є умова

4621 перегляд
П'ятниця, 31 січня 2020, 12:39

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий летіти у США хоч завтра, якщо у нього буде пакет важливих для України домовленостей, які він зможе там підписати.

Джерело: брифінг Володимира Зеленського та держсекретаря США Майка Помпео

Пряма мова Зеленського: "Це для мене нова професія бути президентом України. Я отримую багато пропозицій відвідати ту чи іншу країну з будь-яких питань.

Я про це дуже багато разів спілкувався з людиною у якої більше дипломатичного досвіду з нашим міністром закордонних справ (Вадимом Пристайком – ред.)

Я у нього питав, а що ми будемо там робити, навіщо ми туди їдемо, а що ми можемо там погодити, а що ми можемо привезти для нашої країни, а про що ми будемо говорити, щоби кожне слово не просто було слово мандрівника політичного, як це було дуже багато років у нашій країні і відбувається у інших країнах.

Якщо ми можемо про щось дуже важливе домовитися, що буде вигідно двом країнам. Перш за все я думаю про Україну, при всій повазі до США.

Якщо у нас є важливий предмет розмови, крім стратегії і тактики, а  дуже важливі речі про які ми можемо домовитися і які ми можемо підписати, то я готовий їхати завтра".

Деталі: За словами Помпео, для нової зустрічі Зеленського і президента США Дональда Трампа необхідний значний прогрес і команди президентів це обговорюють.

Помпео додав, що впевнений у зустрічі Трампа і Зеленського і додав, що українському президенту завжди будуть раді у Білому домі.

Нагадаємо:

  • 14 грудня віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба повідомив, що наразі триває робота над організацією візиту президента Володимира Зеленського до CША.
  • 29 травня 2019 року президент США Дональд Трамп надіслав президенту України Володимиру Зеленському запрошення відвідати Вашингтон.
  • Президент Володимир Зеленський 23–26 вересня перебував з робочим візитом у США, де брав участь у засіданні 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
  • В рамках візиту Зеленський виступив з трибуни ГА ООН та зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Зеленський Трамп Україна США


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Помпео: США не ставили жодних умов для візиту Зеленського 31 січня 2020, 12:30
Зеленський не вважає, що питання імпічменту посварило Україну і США 31 січня 2020, 12:28
Зеленський сподівається, що США активніше включаться в повернення Донбасу і Криму 31 січня 2020, 12:24
Усі новини
Головні новини
Зеленський готовий летіти у США хоч завтра, але є умова
За паркінг замість басейну колишньому головному архітектору Києва оголосили підозру
Нічний землетрус у Румунії відчули на Одещині
ВООЗ оголосила надзвичайний стан через коронавірус
Усі новини
їжа

Як готувати, зберігати й подавати їжу та не отруїтись. 6 важливих порад

здоров'я

11 причин, чому може боліти ваша рука

психологія

Як зрозуміти, що ви надмірно жертвуєте собою заради роботи: 5 ознак