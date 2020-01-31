Зеленський готовий летіти у США хоч завтра, але є умова
Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий летіти у США хоч завтра, якщо у нього буде пакет важливих для України домовленостей, які він зможе там підписати.
Джерело: брифінг Володимира Зеленського та держсекретаря США Майка Помпео
Пряма мова Зеленського: "Це для мене нова професія бути президентом України. Я отримую багато пропозицій відвідати ту чи іншу країну з будь-яких питань.
Я про це дуже багато разів спілкувався з людиною у якої більше дипломатичного досвіду з нашим міністром закордонних справ (Вадимом Пристайком – ред.)
Я у нього питав, а що ми будемо там робити, навіщо ми туди їдемо, а що ми можемо там погодити, а що ми можемо привезти для нашої країни, а про що ми будемо говорити, щоби кожне слово не просто було слово мандрівника політичного, як це було дуже багато років у нашій країні і відбувається у інших країнах.
Якщо ми можемо про щось дуже важливе домовитися, що буде вигідно двом країнам. Перш за все я думаю про Україну, при всій повазі до США.
Якщо у нас є важливий предмет розмови, крім стратегії і тактики, а дуже важливі речі про які ми можемо домовитися і які ми можемо підписати, то я готовий їхати завтра".
Деталі: За словами Помпео, для нової зустрічі Зеленського і президента США Дональда Трампа необхідний значний прогрес і команди президентів це обговорюють.
Помпео додав, що впевнений у зустрічі Трампа і Зеленського і додав, що українському президенту завжди будуть раді у Білому домі.
Нагадаємо:
- 14 грудня віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба повідомив, що наразі триває робота над організацією візиту президента Володимира Зеленського до CША.
- 29 травня 2019 року президент США Дональд Трамп надіслав президенту України Володимиру Зеленському запрошення відвідати Вашингтон.
- Президент Володимир Зеленський 23–26 вересня перебував з робочим візитом у США, де брав участь у засіданні 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
- В рамках візиту Зеленський виступив з трибуни ГА ООН та зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.