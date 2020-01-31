Зеленский готов лететь в США хоть завтра, но есть условие
Президент Владимир Зеленский заявил, что готов лететь в США хоть завтра, если у него будет пакет важных для Украины договоренностей, которые он сможет там подписать.
Источник: брифинг Владимира Зеленского и госсекретаря США Майка Помпео
Прямая речь Зеленского: "Это для меня новая профессия быть президентом Украины. Я получаю много предложений посетить ту или иную страну с любыми вопросами.
Я об этом очень много раз общался с человеком у которого больше дипломатического опыта с нашим министром иностранных дел (Вадимом Пристайко - ред.)
Я у него спрашивал, а что мы будем там делать, зачем мы туда едем, а что мы можем там согласовать, а что мы можем привезти для нашей страны, а о чем мы будем говорить, чтобы каждое слово не просто было слово путешественника политического, как это было много лет в нашей стране и происходит в других странах.
Если мы можем о чем то очень важном договориться, что будет выгодно двум странам. Прежде всего я думаю об Украине, при всем уважении к США.
Если у нас есть важный предмет разговора, кроме стратегии и тактики, а очень важные вещи, о которых мы можем договориться и которые мы можем подписать, то я готов ехать завтра".
Детали: По словам Помпео, для новой встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа нужен значительный прогресс и команды президентов это обсуждают.
Помпео добавил, что уверен во встрече Трампа и Зеленского и добавил, что украинскому президенту всегда будут рады в Белом доме.
Напомним:
- 14 декабря вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас идет работа над организацией визита президента Владимира Зеленского в США.
- 29 мая 2019 года президент США Дональд Трамп направил президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение посетить Вашингтон.
- Президент Владимир Зеленский 23-26 сентября находился с рабочим визитом в США, где участвовал в заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
- В рамках визита Зеленский выступил с трибуны ГА ООН и встретился с президентом США Дональдом Трампом.