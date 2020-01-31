Зеленский готов лететь в США хоть завтра, но есть условие

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Пятница, 31 января 2020, 12:39

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов лететь в США хоть завтра, если у него будет пакет важных для Украины договоренностей, которые он сможет там подписать.

Источник: брифинг Владимира Зеленского и госсекретаря США Майка Помпео

Прямая речь Зеленского: "Это для меня новая профессия быть президентом Украины. Я получаю много предложений посетить ту или иную страну с любыми вопросами.

Я об этом очень много раз общался с человеком у которого больше дипломатического опыта с нашим министром иностранных дел (Вадимом Пристайко - ред.)

Я у него спрашивал, а что мы будем там делать, зачем мы туда едем, а что мы можем там согласовать, а что мы можем привезти для нашей страны, а о чем мы будем говорить, чтобы каждое слово не просто было слово путешественника политического, как это было много лет в нашей стране и происходит в других странах.

Если мы можем о чем то очень важном договориться, что будет выгодно двум странам. Прежде всего я думаю об Украине, при всем уважении к США.

Если у нас есть важный предмет разговора, кроме стратегии и тактики, а очень важные вещи, о которых мы можем договориться и которые мы можем подписать, то я готов ехать завтра".

Детали: По словам Помпео, для новой встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа нужен значительный прогресс и команды президентов это обсуждают.

Помпео добавил, что уверен во встрече Трампа и Зеленского и добавил, что украинскому президенту всегда будут рады в Белом доме.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Зеленский Трамп Украина США


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