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Російському співаку Сюткіну заборонили в’їзд в Україну, він відреагував

П'ятниця, 31 січня 2020, 12:10
Російському співаку Сюткіну заборонили в’їзд в Україну, він відреагував

Служба безпеки України заборонила в’їзд до нашої держави російському співаку Валерію Сюткіну, який підтримував анексію Криму.

Джерело: пресслужба СБУ, коментар Сюткина російському каналу RT

Дослівно: "СБУ заборонила в’їзд російському співаку Валерію Сюткіну через його висловлювання щодо "доцільності" анексії Криму в ефірі одного з телеканалів РФ". 

 

Концерт Сюткіна в Україні був запланований на квітень

Фото з сайту "крим.реалії"

Деталі: В СБУ пояснили, що вони приймають рішення про заборону в’їзду у разі наявності інформації про дії іноземця, які несуть загрозу національній безпеці України. 

Крім СБУ, заборонити в’їзд також можуть інші держоргани. 

Наприклад, Державна прикордонна служба – у разі порушення правил перетину кордонів України, зокрема адмінмежі з Кримом.

При наявності інформації щодо іноземних артистів, які порушили правила перетину кордонів України, але публічно не підтримували агресію проти нашої країни, СБУ передає її до Держприкордонслужби.

Пізніше Сюткін на рішення СБУ заявив, що і не збирався в'їжджати в Україну. За його словами, "вони (мабуть, мається на увазі Україна, – ред.) самі призначають концерти, самі забороняють", а він до цього ніякого відношення не має. Співак також додав, що йому "є де працювати".

Що було раніше: 40 депутатів з 4 фракцій і груп звернулись до СБУ із закликом не пускати в Україну російських співаків Валерія Сюткіна та Олександра Сєрова. 

  

Українська правда

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Теми: СБУРосіяКрим
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