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Российскому певцу Сюткину запретили въезд в Украину, он отреагировал

Пятница, 31 января 2020, 12:10
Российскому певцу Сюткину запретили въезд в Украину, он отреагировал

Служба безопасности Украины запретила въезд в нашу страну российскому певцу Валерию Сюткину, который поддерживал аннексию Крыма.

Источник: пресс-служба СБУ, комментарий Сюткина российскому каналу RT

Дословно: "СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ". 

 
Концерт Сюткина в Украине был запланирован на апрель
Фото с сайта "Крым.реалии"

Детали: В СБУ объяснили, что они принимают решение о запрете въезда при наличии информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.

Кроме СБУ, запретить въезд также могут другие госорганы.

Например, Государственная пограничная служба – в случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности админграницы с Крымом.

При наличии информации о зарубежных артистах, которые нарушили правила пересечения границ Украины, но публично не поддерживали агрессию против нашей страны, СБУ передает ее в Госпогранслужбу.

Позже Сюткин на решение СБУ заявил, что и не собирался въезжать в Украину. По его словам, "они (видимо, он имеет ввиду Украину, – ред.) сами назначают концерты, сами запрещают", а он к этому никакого отношения не имеет. Певец также добавил, что ему "есть где работать".

Что было раньше: 40 депутатов из 4 фракций и групп обратились в СБУ с призывом не пускать в Украину российских певцов Валерия Сюткина и Александра Серова.

Украинская правда

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Темы: СБУРосcияКрым
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