Звільнення полонених: СБУ не хоче оцінювати чутки про персоналії до обміну

В Офісі президента робоча група з питань зниклих безвісти, військовополнених та заручників на Донбасі обговорила проблему формування списку на звільнення утримуваних осіб у Центрі звільнення заручників при Службі безпеки України.

Джерело: сайт президента

Деталі: Питання виникло у зв’язку з появою у ЗМІ інформації, що деякі звільнені громадяни для потрапляння в список на обмін сплачували кошти на території ОРДЛО. Також повідомлялося, що окремі особи, які повернулися на підконтрольну Україні територію, співпрацювали з бойовиками.

Представник СБУ Геннадій Кузнєцов зазначив, що відомство не хоче оцінювати поведінку людей у неволі, але правоохоронці шукатимуть підтверджувальні матеріали вже після повернення утримуваних громадян на підконтрольну територію

Пряма мова Кузнєцова: "Ми не хочемо брати на себе функцію робити якісь оцінки щодо поведінки або давати їм правову оцінку до повернення громадянина України на підконтрольну територію".

Інші подробиці: На засіданні робочої групи обговорили питання надання допомоги цивільним заручникам після їх звільнення: поновлення документів, отримання матеріальної допомоги тощо.

Учасники засідання дійшли згоди щодо необхідності розробки та відпрацювання такого механізму допомоги з боку держави вже до наступного повернення утримуваних осіб.

Крім того, як зазначили учасники зустрічі, проект закону "Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України" проходить юридичну експертизу в Офісі президента України.

Найближчим часом Володимир Зеленський внесе його до Верховної Ради як невідкладний.

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