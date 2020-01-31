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Освобождение пленных: СБУ не хочет оценивать слухи о персоналиях до обмена

Пятница, 31 января 2020, 12:37
Освобождение пленных: СБУ не хочет оценивать слухи о персоналиях до обмена

В Офисе президента рабочая группа по вопросам пропавших без вести, военнопленным и заложникам на Донбассе обсудила проблему формирования списка на освобождение удерживаемых лиц в Центре освобождения заложников при Службе безопасности Украины.

Источник: сайт президента

Детали: Вопрос возник в связи с появлением в СМИ информации, что некоторые освобожденные граждане для попадания в список на обмен платили деньги на территории ОРДЛО. Также сообщалось, что отдельные лица, вернувшиеся на подконтрольную Украине территорию, сотрудничали с боевиками.

Представитель СБУ Геннадий Кузнецов отметил, что ведомство не хочет оценивать поведение людей в неволе, но правоохранители будут искать подтверждающие материалы уже по возвращении удерживаемых граждан на подконтрольную территорию

Прямая речь Кузнецова: "Мы не хотим брать на себя функцию делать какие-то оценки относительно поведения или давать им правовую оценку до возвращения гражданина Украины на подконтрольную территорию".

Другие подробности: На заседании рабочей группы обсудили вопрос оказания помощи гражданским заложникам после их освобождения: восстановление документов, получение материальной помощи и тому подобное.

Участники заседания сошлись на мнении о необходимости разработки и отработки такого механизма помощи со стороны государства уже до следующего возвращения удерживаемых лиц.

Кроме того, как отметили участники встречи, проект закона "О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины" проходит юридическую экспертизу в Офисе президента Украины.

В ближайшее время Владимир Зеленский внесет его в Верховную Раду как неотложный.

Предыстория:

  • Команда Владимира Зеленского добилась уже двух обменов: 7 сентября 2019 года Россия выдала Киеву военнопленных моряков и политзаключенных по формуле "35 на 35", а 29 декабря подконтрольные России боевики Донбасса передали Украине 76 граждан в обмен на 127 человек.
  • 29 января 2020 года на встрече Трехсторонней контактной группы украинская сторона передала противоборствующей стороне новый список своих граждан, которых хочет вернуть из ОРДЛО.

Алена Рощенко ,УП
Темы: пленныезаложникиДонбассОфис президентазаконодательство
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