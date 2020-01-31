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У Москві активісти вимагали звільнення ув'язнених зі "списку Сенцова"

П'ятниця, 31 січня 2020, 12:50
У Москві активісти вимагали звільнення ув'язнених зі списку Сенцова

У Москві активісти російської ініціативи "Стратегія-30" вимагали негайного звільнення ув'язнених в СІЗО Сімферополя і Ростова-на-Дону тяжкохворих кримських татар.

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: Про пікет, який відбувся в Москві 30 січня ввечері, розповіла учасниця акції Віра Лаврешина.

Пряма мова: "Переміщалися з пікетом по Тверській, виходили до мерії. Перехожі фотографують наші плакати, а потім, як і ми, викладають в мережу. Ми всім пропонуємо: приєднуйтесь до руху за свободу політзеків! Є "Батьківська солідарність", є "Кримська солідарність", є рух матерів в'язнів, друзів і просто співчуваючих ....

Чекаємо звільнення, в першу чергу, тяжкохворих, у "списку Сенцова" таких багато. В першу чергу, це кримські татари".

Що було раніше: Пікети присвячені темі політв'язнів проводяться в Москві щомісяця.

Раніше активісти провели пікети біля будівлі Генеральної прокуратури Росії з вимогою терміново втрутитися в ситуацію з наданням медичної допомоги ув'язненим кримським татарам в Росії та окупованому Криму.

За даними українського омбудсмена Людмили Денисової, в російському ув'язненні перебувають від 113 до 115 осіб, з яких понад 80 - кримські татари. Багато з них страждають від загострення хронічних хвороб, багато хто захворів, вже перебуваючи в умовах ув'язнення.

"Українська правда" у Threads

Теми: кримські татариполітв'язніокупаціяКримРосія
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