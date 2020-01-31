В Москве активисты требовали освобождения заключенных из "списка Сенцова"

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Пятница, 31 января 2020, 13:50

В Москве активисты российской инициативы "Стратегия-30" требовали немедленного освобождения заключенных в СИЗО Симферополя и Ростова-на-Дону тяжелобольных крымских татар.

Источник: Крым.Реалии

Детали: О пикете, который состоялся в Москве 30 января вечером, рассказала участница акции Вера Лаврешина.

Прямая речь: "Перемещались с пикетом по Тверской, выходили к мэрии. Прохожие фотографируют наши плакаты, а потом, как и мы, выкладывают в сеть. Мы всем предлагаем: присоединяйтесь к движению за свободу политзеков! Есть "Родительская солидарность", есть "Крымская солидарность", есть движение матерей узников, друзей и просто сочувствующих….

Ждем освобождения, в первую очередь, тяжелобольных, в "списке Сенцова" таких много. В первую очередь, это крымские татары".

Что было раньше: Пикеты посвященные теме политзаключенных проводятся в Москве ежемесячно.

Ранее активисты провели пикеты у здания Генеральной прокуратуры России с требованием срочно вмешаться в ситуацию с оказанием медицинской помощи заключенным крымским татарам в России и оккупированном Крыму.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в российском заключении находятся от 113 до 115 человек, из которых более 80 – крымские татары. Многие из них страдают от обострения хронических болезней, многие заболели, уже находясь в условиях заключения.

Темы: крымские татары политзаключенные оккупация Крым Росcия


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