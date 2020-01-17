Оставлены умирать: омбудсмен просит мир спасти украинцев в застенках РФ

Омбудсмен Людмила Денисова призвала мировое сообщество спасти жизнь и здоровье украинцев, которых Россия незаконно арестовала и содержит в психбольницах и СИЗО.

Источник: Денисова в Facebook

Детали: Денисова отмечает, что за последние сутки выяснились вопиющие факты об украинских политзаключенных: Рустам Шейхалиев, Владлен Абдулкадыров - помещены в психиатрическую больницу, Олег Приходько - изолирован от внешнего мира, Тофик Абдулгазиев и Джемиль Гафаров - оставлены умирать в СИЗО:

Рустем Шейхалиев и Владлен Абдулкадыров помещены в психиатрическую больницу с круглосуточным видеонаблюдением для проведения психиатрической экспертизы, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем. Это прямое нарушение права на приватность.

Олега Приходько обвиняют в совершении еще одного преступления, что в будущем дает основание суду усилить меру наказания. Он полностью изолирован от внешнего мира, ведь ему отказано в свиданиях с женой, а все судебные заседания проводятся в закрытом режиме - туда допускают только адвоката. Также к нему до сих пор не допустили священника. Он обращался с ходатайством о свидании с архиепископом Крымской епархии ПЦУ Климентом к следователю, который непосредственно имеет право разрешить именно на посещение украинским священнослужителем, а не российским. Но ему отказали.

Джемилю Гафарову отказано в отмене решения суда первой инстанции о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. А крымский татарин имеет хронические заболевания почек 4 стадии, а также страдает ишемической болезнью сердца. Учитывая состояние его здоровья, решение суда может стать фатальным для гражданина Украины и привести к смерти.

Тофика Абдулгазиева, у которого на днях обнаружили заражение крови, после длительного пребывания в психиатрической больнице, снова поместили в ту же общую камеру, которая кишит блохами, клопами и насекомыми.

Прямая речь: "Призываю Верховного Комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, голову ОБСЕ Эди Рама, комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович и представителей всех дипломатических миссий использовать все механизмы, возможности, полномочия и ресурсы и отреагировать на все эти вопиющие факты нарушения прав граждан Украины, чтобы не допустить необратимых последствий для их здоровья, а кого-то спасти от смерти".

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