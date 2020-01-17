Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оставлены умирать: омбудсмен просит мир спасти украинцев в застенках РФ

Пятница, 17 января 2020, 15:39
Оставлены умирать: омбудсмен просит мир спасти украинцев в застенках РФ

Омбудсмен Людмила Денисова призвала мировое сообщество спасти жизнь и здоровье украинцев, которых Россия незаконно арестовала и содержит в психбольницах и СИЗО.

Источник: Денисова в Facebook

Детали: Денисова отмечает, что за последние сутки выяснились вопиющие факты об украинских политзаключенных: Рустам Шейхалиев, Владлен Абдулкадыров - помещены в психиатрическую больницу, Олег Приходько - изолирован от внешнего мира, Тофик Абдулгазиев и Джемиль Гафаров - оставлены умирать в СИЗО:

Рустем Шейхалиев и Владлен Абдулкадыров помещены в психиатрическую больницу с круглосуточным видеонаблюдением для проведения психиатрической экспертизы, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем. Это прямое нарушение права на приватность.

Олега Приходько обвиняют в совершении еще одного преступления, что в будущем дает основание суду усилить меру наказания. Он полностью изолирован от внешнего мира, ведь ему отказано в свиданиях с женой, а все судебные заседания проводятся в закрытом режиме - туда допускают только адвоката. Также к нему до сих пор не допустили священника. Он обращался с ходатайством о свидании с архиепископом Крымской епархии ПЦУ Климентом к следователю, который непосредственно имеет право разрешить именно на посещение украинским священнослужителем, а не российским. Но ему отказали.

Джемилю Гафарову отказано в отмене решения суда первой инстанции о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. А крымский татарин имеет хронические заболевания почек 4 стадии, а также страдает ишемической болезнью сердца. Учитывая состояние его здоровья, решение суда может стать фатальным для гражданина Украины и привести к смерти.

Тофика Абдулгазиева, у которого на днях обнаружили заражение крови, после длительного пребывания в психиатрической больнице, снова поместили в ту же общую камеру, которая кишит блохами, клопами и насекомыми.

Прямая речь: "Призываю Верховного Комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, голову ОБСЕ Эди Рама, комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович и представителей всех дипломатических миссий использовать все механизмы, возможности, полномочия и ресурсы и отреагировать на все эти вопиющие факты нарушения прав граждан Украины, чтобы не допустить необратимых последствий для их здоровья, а кого-то спасти от смерти".

Знать больше: Освобожденный из плена Богдан Пантюшенко: Сепары понимают, что Россия их может продать

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиязаложникиправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Росcия
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
Глава МИД Турции поговорил с Лавровым о "зерновой сделке"
Теперь о сбитых ракетах и разрушениях заявили в Брянской области
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: