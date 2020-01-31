Баканов анонсує зміни для СБУ: Від реактивного підходу до проактивного

Реформа Служби безпеки України приведе до зміцнення спецслужби та покращення результатів її роботи, запевняє голова СБУ Іван Баканов.

Джерело: Баканов на засіданні колегії СБУ, сайт відомства

Пряма мова Баканова: "Ми підготували новий проєкт закону "Про СБУ". Наразі документ знаходиться в Офісі президента.

Він задасть вектор перезапуску роботи Служби. Це фундамент, на якому зводиться будівля оновленої СБУ. Мова йде про зміну підходів у роботі – від реактивного до проактивного. Служба має зосередитись на нейтралізації загроз, а не боротися з їхніми наслідками…

Новий закон про СБУ – це і про якісно інший рівень оплати праці. Зарплати співробітників СБУ будуть дійсно вищі. Але й рівень відповідальності підвищиться. Це я вам обіцяю".

Деталі: Серед досягнень СБУ у 2019 році Баканов відзначив: попередження трьох терактів, які могли призвести до загибелі мирних громадян; затримання одного з лідерів ІДІЛ на прізвисько "Аль Бара Шишані", який переховувався в Україні; викриття контррозвідкою чотирьох агентурних мереж ворожої спецслужби; попередження понад півтисячі кібератак, зокрема на інформаційні системи держорганів та об’єкти критичної інфраструктури.

У майбутньому, за його словами, СБУ ще більше уваги приділятиме стратегічним питанням національної безпеки, боротьби з тероризмом, контррозвідувальної діяльності.

СБУ відмовиться від невластивих їй функцій та повноважень, по-іншому працюватиме з кадрами, заявив Баканов.

Він закликав керівників регіональних управлінь покращити оперативну роботу, не допускати зловживань та правопорушень із боку співробітників спецслужби.

Баканов на засіданні вручив державні та відомчі нагороди найкращим співробітникам СБУ.