Баканов анонсує зміни для СБУ: Від реактивного підходу до проактивного

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П'ятниця, 31 січня 2020, 15:46

Реформа Служби безпеки України приведе до зміцнення спецслужби та покращення результатів її роботи, запевняє голова СБУ Іван Баканов.

Джерело: Баканов на засіданні колегії СБУ, сайт відомства

Пряма мова Баканова: "Ми підготували новий проєкт закону "Про СБУ". Наразі документ знаходиться в Офісі президента.

Він задасть вектор перезапуску роботи Служби. Це фундамент, на якому зводиться будівля оновленої СБУ. Мова йде про зміну підходів у роботі – від реактивного до проактивного. Служба має зосередитись на нейтралізації загроз, а не боротися з їхніми наслідками…

Новий закон про СБУ – це і про якісно інший рівень оплати праці. Зарплати співробітників СБУ будуть дійсно вищі. Але й рівень відповідальності підвищиться. Це я вам обіцяю".

Деталі: Серед досягнень СБУ у 2019 році Баканов відзначив: попередження трьох терактів, які могли призвести до загибелі мирних громадян; затримання одного з лідерів ІДІЛ на прізвисько "Аль Бара Шишані", який переховувався в Україні; викриття контррозвідкою чотирьох агентурних мереж ворожої спецслужби; попередження понад півтисячі кібератак, зокрема на інформаційні системи держорганів та об’єкти критичної інфраструктури.

У майбутньому, за його словами, СБУ ще більше уваги приділятиме стратегічним питанням національної безпеки, боротьби з тероризмом, контррозвідувальної діяльності.

СБУ відмовиться від невластивих їй функцій та повноважень, по-іншому працюватиме з кадрами, заявив Баканов. 

Він закликав керівників регіональних управлінь покращити оперативну роботу, не допускати зловживань та правопорушень із боку співробітників спецслужби.

Баканов на засіданні вручив державні та відомчі нагороди найкращим співробітникам СБУ.

Теми: СБУ Баканов реформи зарплати


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