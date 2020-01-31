Баканов анонсирует изменения для СБУ: от реактивного подхода к проактивному

Реформа Службы безопасности Украины приведет к укреплению спецслужбы и улучшения результатов ее работы, уверяет глава СБУ Иван Баканов.

Источник: Баканов на заседании коллегии СБУ, сайт ведомства

Прямая речь Баканова: "Мы подготовили новый проект закона "Об СБУ". Сейчас документ находится в Офисе президента.

Он задаст вектор перезапуска работы Службы. Это фундамент, на котором возводится здание обновленной СБУ. Речь идет об изменении подходов в работе – от реактивного к проактивному. Служба должна сосредоточиться на нейтрализации угроз, а не бороться с их последствиями...

Новый закон об СБУ – это и о качественно ином уровне оплаты труда. Зарплаты сотрудников СБУ будут действительно выше. Но и уровень ответственности повысится. Это я вам обещаю".

Детали: Среди достижений СБУ в 2019 году Баканов отметил: предупреждение трех терактов, которые могли привести к гибели мирных граждан; задержание одного из лидеров ИДИЛ по кличке "Аль Бара Шишани", который скрывался в Украине; разоблачение контрразведкой четырех агентурных сетей вражеской спецслужбы; предупреждение более полутысячи кибератак, в частности на информационные системы госорганов и объекты критической инфраструктуры.

В будущем, по его словам, СБУ будет еще больше внимания уделять стратегическим вопросам национальной безопасности, борьбе с терроризмом, контрразведывательной деятельности.

СБУ откажется от несвойственных ей функций и полномочий, будет иначе работать с кадрами, заявил Баканов.

Он призвал руководителей региональных управлений улучшить оперативную работу, не допускать злоупотреблений и правонарушений со стороны сотрудников спецслужбы.

Баканов на заседании вручил государственные и ведомственные награды лучшим сотрудникам СБУ.