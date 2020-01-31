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Екснардепи, заступник міністра і ще сотні високопосадовців шукають роботу на біржі праці

П'ятниця, 31 січня 2020, 16:19
Екснардепи, заступник міністра і ще сотні високопосадовців шукають роботу на біржі праці

Через зміни у штаті центральних органів влади у Київському міському центрі зайнятості зареєструвалися, щоб знайти роботу, близько двох тисяч високопосадовців.

Джерело: Укрінформ з посиланням на слова директора КМЦЗ Віктора Білича

Пряма мова Білича: "На цей момент у нас 9 475 безробітних, і це більше, ніж було на кінець січня минулого року. Це пов'язано зі змінами у штаті центральних органів влади.

Близько двох тисяч безробітних, які обіймали високі посади – в міністерствах (97 осіб), Управлінні справами Апарату Верховної Ради України (111 осіб), офісі Генерального прокурора України (175 особи), Національному банку України (32), Державній фіскальній службі (63 особи) та інших.

Серед безробітних – 4 народні депутати України попереднього скликання, перший заступник та заступник міністра, три голови районних державних адміністрацій, 247 керівників підприємств, 132 прокурори, 3 судді", - зазначив Білич.

Деталі: За словами Білича, роботодавці подали на біржу праці у Києві понад 8 700 вакансій, крім того, ще близько 8 тисяч вакансій є з інших джерел.

Теми: роботаВерховна Рада
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