Екснардепы, заместитель министра и еще сотни чиновников ищут работу в центре занятости

Из-за изменений в штате центральных органов власти в Киевском городском центре занятости зарегистрировались, чтобы найти работу, около двух тысяч чиновников.

Источник: Укринформ со ссылкой на слова директора КМЦЗ Виктора Билича

Прямая речь Билича: "На данный момент у нас 9475 безработных, и это больше, чем на конец января прошлого года. Это связано с изменениями в штате центральных органов власти.

Около двух тысяч безработных, которые занимали высокие должности – в министерствах (97 человек), Управлении делами Аппарата Верховной Рады Украины (111 человек), офисе Генерального прокурора Украины (175 человека), Национальном банке Украины (32), Государственной фискальной службе (63 человека ) и др.

Среди безработных – 4 народных депутата Украины предыдущего созыва, первый заместитель и заместитель министра, три главы районных государственных администраций, 247 руководителей предприятий, 132 прокуроры, 3 судьи", - отметил Билич.

Детали: По словам Билича, работодатели подали на биржу труда в Киеве более 8700 вакансий, кроме того, еще около 8000 вакансий есть из других источников.