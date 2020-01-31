Екснардепы, заместитель министра и еще сотни чиновников ищут работу в центре занятости

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Пятница, 31 января 2020, 17:19

Из-за изменений в штате центральных органов власти в Киевском городском центре занятости зарегистрировались, чтобы найти работу, около двух тысяч чиновников.

Источник: Укринформ со ссылкой на слова директора КМЦЗ Виктора Билича

Прямая речь Билича: "На данный момент у нас 9475 безработных, и это больше, чем на конец января прошлого года. Это связано с изменениями в штате центральных органов власти.

Около двух тысяч безработных, которые занимали высокие должности – в министерствах (97 человек), Управлении делами Аппарата Верховной Рады Украины (111 человек), офисе Генерального прокурора Украины (175 человека), Национальном банке Украины (32), Государственной фискальной службе (63 человека ) и др.

Среди безработных – 4 народных депутата Украины предыдущего созыва, первый заместитель и заместитель министра, три главы районных государственных администраций, 247 руководителей предприятий, 132 прокуроры, 3 судьи", - отметил Билич.

Детали: По словам Билича, работодатели подали на биржу труда в Киеве более 8700 вакансий, кроме того, еще около 8000 вакансий есть из других источников.

Темы: робота Верховная Рада


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