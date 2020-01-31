Зеленський підписав закон про зменшення штрафів за порушення трудового законодавства

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який пом'якшує покарання для роботодавців, які допускають порушення норм Кодексу законів про працю.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: На сайті вказано, що проєкт Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права та законні інтереси роботодавців України) (№1233) підписано президентом 31 січня.

У пояснювальній записці до проєкту сказано, що законом пропонується зменшити тиск на осіб, які використовують працю найманих осіб шляхом зменшення штрафів за порушення норм трудового законодавства України, щоб зупинити процес ліквідації малого та середнього бізнесу.

Закон вносить зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України.

Так, замість накладення штрафу на роботодавців, які взяли працівника без оформлення трудового договору, оформили працівника на неповний робочий час, коли фактично він працює повний робочий день, або виплатили заробітну плату без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків, пропонується застосовувати письмове попередження.

Якщо ж таке порушення буде вчинено повторно протягом року, то до такого роботодавця застосовуватиметься штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Також зменшуються штрафи за відмову виплачувати мінімальну зарплату працівникам, призваним на військову службу. Штраф складатиме двократний розмір мінімальної заробітної плати.

За недопуск до перевірки виконання роботодавецем вимог законів про працю, пропонується встановити штраф у восьмикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

За усі інші порушення вимог трудового законодавства до роботодавців застосовуватиметься письмове попередження. Якщо протягом року з дати виявлення правопорушення таке порушення буде вчинено повторно, то до роботодавця застосовуватиметься штраф у розмірі мінімальної заробітної плати.