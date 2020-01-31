Зеленский подписал закон об уменьшении штрафов за нарушение трудового законодательства

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который смягчает наказание для работодателей, которые допускают нарушение норм Кодекса законов о труде.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: На сайте указано, что проект Закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины) (№1233) подписан президентом 31 января.

В пояснительной записке к проекту говорится, что законом предлагается уменьшить давление на лиц, использующих труд наемных лиц путем уменьшения штрафов за нарушение норм трудового законодательства Украины, чтобы остановить процесс ликвидации малого и среднего бизнеса.

Закон вносит изменения в статью 265 Кодекса законов о труде Украины.

Так, вместо наложения штрафа на работодателей, которые приняли работника без оформления трудового договора, оформили работника на неполное рабочее время, когда фактически он работает полный рабочий день, или выплатили заработную плату без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов, предлагается применять письменное предупреждение.

Если же такое нарушение будет совершено повторно в течение года, то к такому работодателю будет применяться штраф в четырехкратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Также уменьшаются штрафы за отказ выплачивать минимальную зарплату работникам, призванным на военную службу. Штраф будет составлять двукратный размер минимальной заработной платы.

За недопуск к проверке выполнения работодателем требований законов о труде, предлагается установить штраф в восьмикратном размере минимальной заработной платы.

За все другие нарушения требований трудового законодательства к работодателям будет применяться письменное предупреждение. Если в течение года с даты выявления правонарушения такое нарушение будет совершено повторно, то к работодателю будет применяться штраф в размере минимальной заработной платы.