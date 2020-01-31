Бойовики продовжують порушувати тишу на Донбасі: стріляли з гранатометів

Від початку доби 31 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: пресслужба штабу Операції об’єднаних сил

Деталі: Повідомляється, що обстріли здійснювалися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

П’ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", один у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.