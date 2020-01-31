Боевики продолжают нарушать тишину на Донбассе: стреляли из гранатометов

С начала суток 31 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: пресс-служба штаба Операции объединенных сил

Детали: Сообщается, что обстрелы осуществлялись из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", один в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.