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У Міграційній службі прокоментували "кричущі" затримання під мечеттю

П'ятниця, 31 січня 2020, 19:14
У Міграційній службі прокоментували кричущі затримання під мечеттю

Державна міграційна служба заявила, що не порушувала прав людини під час затримання мігрантів під мечеттю на вулиці Дегтярівській в Києві.

Джерело: МВС

Дослівно: "Державна міграційна служба з повагою ставиться до представників релігійних і національних меншин. Під час перевірки на територію мечеті працівники Міграційної служби і поліцейські не заходили, права віросповідян не порушувались, проявів дискримінації на ґрунті раси, національності, релігії та громадянства допущено не було".

Деталі: Працівники ДМС у Києві та Київській області спільно зі співробітниками поліції 31 січня у Шевченківському районі столиці виявили 15 порушників міграційного законодавства. 

12 мігрантів вирішили примусово повернути до країни походження, одній особі скоротили термін перебування в Україні, іще двох затримали за працевлаштування без відповідного дозволу.

Що передувало: Лідер Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від БПП Рефат Чубаров звинуватив співробітників державної міграційної служби в "кричущих і масових порушеннях прав людини".

"Українська правда" у Threads

Теми: Міграційна службаКиївЧубаровправа людини
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