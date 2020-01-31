У Міграційній службі прокоментували "кричущі" затримання під мечеттю

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П'ятниця, 31 січня 2020, 20:14

Державна міграційна служба заявила, що не порушувала прав людини під час затримання мігрантів під мечеттю на вулиці Дегтярівській в Києві.

Джерело: МВС

Дослівно: "Державна міграційна служба з повагою ставиться до представників релігійних і національних меншин. Під час перевірки на територію мечеті працівники Міграційної служби і поліцейські не заходили, права віросповідян не порушувались, проявів дискримінації на ґрунті раси, національності, релігії та громадянства допущено не було".

Деталі: Працівники ДМС у Києві та Київській області спільно зі співробітниками поліції 31 січня у Шевченківському районі столиці виявили 15 порушників міграційного законодавства. 

12 мігрантів вирішили примусово повернути до країни походження, одній особі скоротили термін перебування в Україні, іще двох затримали за працевлаштування без відповідного дозволу.

Що передувало: Лідер Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від БПП Рефат Чубаров звинуватив співробітників державної міграційної служби в "кричущих і масових порушеннях прав людини".

Теми: Міграційна служба Київ Чубаров права людини


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