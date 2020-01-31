В Миграционной службе прокомментировали "кричащие" задержания под мечетью

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Пятница, 31 января 2020, 20:14

Государственная миграционная служба заявила, что не нарушала прав человека во время задержания мигрантов под мечетью на улице Дегтяревской в ​​Киеве.

Источник: МВД

Дословно: "Государственная миграционная служба с уважением относится к представителям религиозных и национальных меньшинств. В ходе проверки сотрудники Миграционной службы и полицейские не заходили на территорию мечети, права верующих не нарушались, проявлений дискриминации на почве расы, национальности, религии и гражданства допущено не было".

Детали: Сотрудники ДМС в Киеве и Киевской области совместно с сотрудниками полиции 31 января в Шевченковском районе Киева обнаружили 15 нарушителей миграционного законодательства.

12 мигрантов решили принудительно вернуть в страну происхождения, одному нарушителю сократили срок пребывания в Украине, еще двоих задержали за трудоустройство без соответствующего разрешения.

Что предшествовало: Лидер Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП Рефат Чубаров обвинил сотрудников государственной миграционной службы в "вопиющих и массовых нарушениях прав человека".

Украинская правда
Темы: Миграционная служба Киев Чубаров права человека


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