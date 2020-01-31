З’явилося відео підпалу авто журналістки у Львові

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П'ятниця, 31 січня 2020, 21:03

Журналісти оприлюднили відео підпалу автівки, яка належала кореспондентці Радіо Свобода у Львові Галині Терещук.

Джерело: "Схеми: корупція в деталях", спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший"

Деталі: На відео невідомий чоловік підкладає до лобового скла машини пакети, підпалює їх і тікає. За даними журналістів, особа палія досі досі не ідентифікована.

Що передувало: Опівночі 30 січня у Львові невідома людина підпалила автомобіль, що належить журналістці "Радіо Свобода" Галині Терещук.

Поліція згодом повідомила, що перевіряє версію про професійний мотив підпалу авто. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.347-1 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна журналіста). 

Теми: Львів ЗМІ


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