З’явилося відео підпалу авто журналістки у Львові

Журналісти оприлюднили відео підпалу автівки, яка належала кореспондентці Радіо Свобода у Львові Галині Терещук.

Джерело: "Схеми: корупція в деталях", спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший"

Деталі: На відео невідомий чоловік підкладає до лобового скла машини пакети, підпалює їх і тікає. За даними журналістів, особа палія досі досі не ідентифікована.

Що передувало: Опівночі 30 січня у Львові невідома людина підпалила автомобіль, що належить журналістці "Радіо Свобода" Галині Терещук.

Поліція згодом повідомила, що перевіряє версію про професійний мотив підпалу авто. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.347-1 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна журналіста).