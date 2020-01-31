Появилось видео поджога авто журналистки во Львове

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Пятница, 31 января 2020, 21:03

Журналисты обнародовали видео поджога автомобиля, который принадлежал корреспонденту Радио Свобода во Львове Галине Терещук.

Источник: "Схемы: коррупция в деталях", совместный проект Радио Свобода и телеканал "UA: Первый"

Детали: На видео неизвестный мужчина подкладывает к лобовому стеклу машины пакеты, поджигает их и убегает. По данным журналистов, личность поджигателя до сих пор не идентифицирована.

Что предшествовало: В полночь 30 января во Львове неизвестный человек поджог автомобиль, принадлежащий журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук.

Полиция впоследствии сообщила, что проверяет версию о профессиональном мотиве поджога авто. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.347-1 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста).

Темы: Львов СМИ


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