Платіжки за тепло: Зеленський чекає пояснень від двох областей

2355 переглядів
Субота, 1 лютого 2020, 10:40

Президент Володимир Зеленський очікує пояснень від місцевої влади Чернівецької та Миколаївської областей щодо відсутності зменшення нарахувань за теплопостачання у грудні.

Джерело: Зеленський у Facebook, прем'єр Олексій Гончарук під час наради

Дослівно президент: "Заслухав звіт про зменшення сум у грудневих платіжках за теплопостачання. Завдання номер один – отримати пояснення від місцевої влади Чернівецької та Миколаївської областей, де для зниження нарахувань із незрозумілих мені причин не було зроблено нічого.

Завдання номер два – вирівняти зниження до 25-30% в усіх областях країни".

Деталі: Як видно з опублікованого на сторінці президента відео, під час наради прем'єр Олексій Гончарук повідомив йому, що за грудень люди в середньому отримали від 5 до 35% меншу платіжку за теплопостачання.

Пряма мова Гончарука: "У нас є області, які не відреагували на наш сигнал і не скористалися тим інструментом, який був наданий урядом – це Чернівецька і Миколаївська".

"Рішення про зниження платіжок приймають підприємства. Вони, як правило, перебувають у комунальній власності. Десь вони належать області, десь частіше місту. Тобто депутати, мер – це люди, які відповідальні за рівень платіжок. Їм не вдалося переконати органи місцевого самоврядування".

Деталі: Водночас Гончарук додав, що не всі області "були в рівних умовах", оскільки в деяких областях тарифи вже були меншими раніше.  

Українська правда
Теми: Зеленський Гончарук тарифи Чернівецька область Миколаївська область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ласкаво просимо до клубу 1 лютого 2020, 06:00
NYT опублікував нові відомості з книги Болтона про плани Трампа щодо України 31 січня 2020, 21:20
Горбачова образили слова Зеленського про змову у Другій світовій війні 31 січня 2020, 18:34
Усі новини
Головні новини
Платіжки за тепло: Зеленський чекає пояснень від двох областей
Україну накриває дощами, температура до +14
Коронавірус: більше 250 осіб померли, понад 11 тисяч захворіли
Про наркомана Байдена, тиск Порошенка і "Burisma" – інтерв’ю Шокіна для Джуліані
Усі новини
флешмоб

Волосся на тілі: чому деякі жінки не роблять епіляцію у січні

соцмережі

Як пройти детокс від гаджетів за 7 днів

посміхніться!

9 неймовірних фото котів, які розповідають кумедні історії