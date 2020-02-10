Лише 13% росіян не підтримують "путінські" поправки до Конституції РФ

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Понеділок, 10 лютого 2020, 12:40

Більшість росіян збираються підтримати "путінські" правки до Конституції РФ на референдумі.

Джерело: "Настоящее время" з посиланням на дані опитування "Левада-центр"

Деталі: Як випливає з даних опитування, взяти участь в референдумі готові 64% росіян,

72% з них висловилися за поправки, 13% виступили проти, 15% не змогли відповісти.

Із запропонованих правок, в першу чергу росіяни підтримують введення обов'язкової індексації пенсій (92%) і закріплення мінімального розміру оплати праці (83%).

64% респондентів підтримують пропозицію обмежити в Конституції право займати посаду глави держави двома термінами. Більше половини росіян (58%) підтримують ідею закріпити в Конституції створення нового органу – Державної ради. 84% росіян готові проголосувати за пріоритет російського права над міжнародним.

Що було раніше: За даними опитування "Левада-центр", який в Росії внесений в так званий реєстр іноземних агентів, 47% росіян вважають, що поправки до Конституції РФ вносяться в інтересах Путіна, щоб розширити його повноваження і дозволити йому залишитися при владі і після 2024 року.

Знати більше: 

Вічний цар Росії. Чому Путін розігнав уряд та переписує Конституцію

Що передувало:

  • 15 січня президент РФ Володимир Путін озвучив пропозиції щодо зміни Конституції РФ, які парламент може ухвалити після всенародного голосування.
  • Після послання Путіна Федеральним зборам уряд РФ подав у відставку, посилаючись на 117 статтю Конституції РФ.
  • Згодом Путін заявив про намір запровадити посаду заступника голови Ради безпеки РФ і запропонуватиїї Дмитру Медведєву.
  • На посаду прем'єр-міністра Путін запропонував кандидатуру чинного голови Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна

Теми: Росія Путін референдум


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