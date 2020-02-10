Всего 13% россиян не поддерживают "путинские" поправки в Конституцию РФ
Большинство россиян собираются поддержать "путинские" правки в Конституцию РФ на референдуме.
Источник: "Настоящее время" со ссылкой на данные опроса "Левада-центр"
Детали: Как следует из данных опроса, принять участие в референдуме готовы 64% россиян,
72% из них высказались за поправки, 13% выступили против, 15% затруднились ответить.
Из предложенных правок, в первую очередь россияне поддерживают введение обязательной индексации пенсий (92%) и закрепление минимального размера оплаты труда (83%).
64% респондентов поддерживают предложение ограничить в Конституции право занимать должность главы государства двумя сроками. Более половины россиян (58%) поддерживают идею закрепить в Конституции создание нового органа – Государственного совета. 84% россиян готовы проголосовать за приоритет российского права над международным.
Что было раньше: По данным опроса "Левада-центр", который в России внесен в так называемый реестр иностранных агентов, 47% россиян считают, что поправки в Конституцию РФ вносятся в интересах Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года.
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Предыстория:
- 15 января президент РФ Владимир Путин озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования.
- После послания Путина Федеральному собранию правительство РФ подало в отставку, ссылаясь на 117 статью Конституции РФ.
- Позже Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.
- На должность премьер-министра Путин предложил кандидатуру действующего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.