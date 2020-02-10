"Слуга народу" пропонує узаконити приватні військові компанії для роботи поза Україною

У Верховній Раді зареєстровано проект закону "Про військово-консалтингової діяльності", який передбачає створення "приватних армій" для надання послуг за кордоном.

Джерело: проект закону про військово-консалтингову діяльність №3005

Деталі: Як зазначено у документі, під військово-консалтинговою діяльністю мається на увазі надання державам, юридичним чи фізичним особам за межами України послуг військового або охоронного характеру.

Зазначається, що надання подібних послуг можливе "виключно за кордоном, що виключає можливість утворення "приватних" армій всередині держави".

Законопроєкт законодавчо врегульовує порядок військово-консалтингової діяльності та створення суб’єктів ВКД для "подальшого застосування спеціальних навичок та вмінь, офіційного працевлаштування та матеріального забезпечення" спеціалістами у військовій сфері, які з’явилися в Україні за роки військової агресії РФ.

Дослівно: "Норми проєкту закону спрямовані на гарантування працевлаштування осіб, які мають значний військовий досвід, ветеранів війни, учасників АТО, військовослужбовців звільнених із військової служби та колишніх працівників правоохоронних органів".

Деталі: Закон запроваджує жорсткі умови набуття особою права здійснювати військово-консалтингову діяльність шляхом створення відповідного суб’єкта господарської комерційної діяльності.

Дослівно: "Особливістю діяльності такого суб’єкта є його спрямування на зовнішні ринки та заборону здійснювати військово-консалтингову діяльність на території України. Це пов’язане із законодавчою неврегульованістю питання обігу зброї в Україні".

Деталі: Законопроект надає право суб’єктам військово-консалтингової діяльності здійснювати імпорт в рамках зовнішньоекономічної діяльності, ввезення в Україну та вивезення за її межі вогнепальної зброї, боєприпасів, пристроїв та патронів до неї виключно для здійснення договірних зобов’язань в державі територіальної юрисдикції відповідно до законодавство цієї держави та норм міжнародного права.

Також закон запроваджує Єдиний державний реєстр вогнепальної зброї та боєприпасів, пристроїв, патронів до неї, що знаходиться у суб’єктів військово-консалтингової діяльності, а також чіткі вимоги щодо контролю за обігом такої зброї, боєприпасів, пристроїв та патронів до неї.

Ініціатором законопроєкту є член фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, яка на момент обрання до ВР була спецкором "ТРК "Студія 1+1".

Автор законопроєкту зазначає, що унормування такої діяльності "пройшло публічне обговорення в експертному середовищі", а до розробки документу залучалися експерти у військовій галузі, командири добровольчих батальйонів, а також безпосередні учасники АТО.