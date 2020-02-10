"Слуга народа" предлагает узаконить частные военные компании для работы вне Украины

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О военно-консалтинговой деятельности", предусматривающий создание "частных армий" для оказания услуг за рубежом.

Источник: проект закона о военно-консалтинговую деятельность №3005

Детали: Как указано в документе, под военно-консалтинговой деятельностью подразумевается оказание государствам, юридическим или физическим лицам за пределами Украины услуг военного или охранного характера.

Отмечается, что предоставление подобных услуг возможно "исключительно за рубежом, что исключает возможность образования "частных" армий внутри государства".

Законопроект регулирует порядок военно-консалтинговой деятельности и создание субъектов ВКД для "дальнейшего применения специальных навыков и умений, официального трудоустройства и материального обеспечения" специалистами в военной сфере, которые появились в Украине за годы военной агрессии РФ.

Дословно: "Нормы проекта закона направлены на обеспечение трудоустройства лиц, имеющих значительный военный опыт, ветеранов войны, участников АТО, военнослужащих, уволенных с военной службы и бывших работников правоохранительных органов".

Детали: Закон вводит жесткие условия приобретения лицом права осуществлять военно-консалтинговую деятельность путем создания соответствующего субъекта хозяйственной коммерческой деятельности.

Дословно: "Особенностью деятельности такого субъекта является его направленность на внешние рынки и запрет осуществлять военно-консалтинговую деятельность на территории Украины. Это связано с законодательной неурегулированностью вопроса оборота оружия в Украине".

Детали: Законопроект предоставляет право субъектам военно-консалтинговой деятельности осуществлять импорт в рамках внешнеэкономической деятельности, ввоз в Украину и вывоз за ее пределы огнестрельного оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему исключительно для осуществления договорных обязательств в государстве территориальной юрисдикции в соответствии с законодательством этого государства и норм международного права.

Также закон вводит Единый государственный реестр огнестрельного оружия и боеприпасов, устройств, патронов к нему, что находится у субъектов военно-консалтинговой деятельности, а также четкие требования по контролю за оборотом такого оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему.

Инициатором законопроекта является член фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая на момент избрания в ВР была спецкором "ТРК "Студия 1+1".

Автор законопроекта отмечает, что документ "прошел публичное обсуждение в экспертной среде", а к разработке проекта закона привлекались эксперты в военной области, командиры добровольческих батальонов, а также непосредственные участники АТО.