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Обвинувачений у шпигунстві кримчанин попросився у Зеленського в "список обміну"

Понеділок, 10 лютого 2020, 13:25
Обвинувачений у шпигунстві кримчанин попросився у Зеленського в список обміну

Арештований за звинуваченням у шпигунстві житель Криму Іван Яцкін звернувся до президента України Володимиру Зеленському про включення його в так званий список обміну з Росією.

Джерело: адвокат Микола Полозов у Facebook, російський "Інтерфакс"

Захисник повідомляє, що спеціально прилетів до Києва і подав до Офісу президента України цю заяву українського політв'язня. Аналогічну заяву буде передано уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денисовій. На думку Івана Яцкіна, справедливості в органах слідства та суду в Росії домогтися неможливо, особливо коли мова стосується громадян України, яких переслідують з політичних причин.

Пряма мова: "Єдиним шансом вийти на свободу не через 20 років, як йому загрожує, повернутися до своїх рідних і близьких якомога швидше, може бути тільки звільнення в рамках політичних домовленостей. Іншими словами, необхідно потрапити в той самий "список на обмін" про який неодноразово говорив Володимир Зеленський.

У зв'язку з цим Іван Яцкін написав заяву президенту України Володимиру Зеленському з проханням включити його в цей самий обмінний список".

 

Що було раніше: 3 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що очікує найближчим часом узгодження списків для повернення полонених українців з тимчасово окупованих територій.

За словами Зеленського, переговори щодо обміну йдуть за двома напрямками: в Мінську в рамках Тристоронньої контактної групи щодо осіб, які перебувають за ґратами і в підвалах ОРДЛО, і з Росією (більшість заручників - кримські татари).

Передісторія:

  • Про українського політв'язня РФ Яцкіна вперше повідомив 20 січня адвокат Микола Полозов. За його словами, Яцкіна захопили ще в середині жовтня 2019 року в Криму. У той же день спецбортом його вивезли до Москви і помістили в сумнозвісний ізолятор ФСБ Лефортово
  • Жителю Криму висунули звинувачення в державній зраді у формі шпигунства (ст.275 КК РФ). Покарання за цим звинуваченням передбачає від 12 до 20 років ув'язнення. За версією слідчих, Яцкін збирав у Криму і передавав владі України відомості, що становлять державну таємницю РФ.
  • Свою вину Яцкін не визнає. За словами адвоката, у його підзахисного два громадянства - російське і українське.
  • Адвокат уточнив, що матеріали справи знаходяться під грифом "секретно", в зв'язку з чим він не може розкривати подробиць звинувачення і особистості свого підзахисного. Разом з тим, захисник зазначив, що Яцкін є багатодітним батьком, а за родом діяльності "не має відношення до військових".
  • Прокуратура АР Крим порушила кримінальне провадження за фактом незаконного затримання в анексованому Криму окупаційними "правоохоронцями" кримчанина Івана Яцкіна.

"Українська правда" у Threads

Теми: заручникиполітв'язніЗеленськийРосія
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