Обвинувачений у шпигунстві кримчанин попросився у Зеленського в "список обміну"

Арештований за звинуваченням у шпигунстві житель Криму Іван Яцкін звернувся до президента України Володимиру Зеленському про включення його в так званий список обміну з Росією.

Джерело: адвокат Микола Полозов у Facebook, російський "Інтерфакс"

Захисник повідомляє, що спеціально прилетів до Києва і подав до Офісу президента України цю заяву українського політв'язня. Аналогічну заяву буде передано уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денисовій. На думку Івана Яцкіна, справедливості в органах слідства та суду в Росії домогтися неможливо, особливо коли мова стосується громадян України, яких переслідують з політичних причин.

Пряма мова: "Єдиним шансом вийти на свободу не через 20 років, як йому загрожує, повернутися до своїх рідних і близьких якомога швидше, може бути тільки звільнення в рамках політичних домовленостей. Іншими словами, необхідно потрапити в той самий "список на обмін" про який неодноразово говорив Володимир Зеленський.

У зв'язку з цим Іван Яцкін написав заяву президенту України Володимиру Зеленському з проханням включити його в цей самий обмінний список".

Що було раніше: 3 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що очікує найближчим часом узгодження списків для повернення полонених українців з тимчасово окупованих територій.

За словами Зеленського, переговори щодо обміну йдуть за двома напрямками: в Мінську в рамках Тристоронньої контактної групи щодо осіб, які перебувають за ґратами і в підвалах ОРДЛО, і з Росією (більшість заручників - кримські татари).

Передісторія: